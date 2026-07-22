കണയം നിവാസികൾക്ക് 'ആശ്വാസം'; കരിങ്കൽ ക്വാറിയ്ക്ക് സ്റ്റോപ് മെമ്മോ നൽകി നഗരസഭ
ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ഈ മണ്ണും കല്ലുകളും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കി ക്വാറി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്ത് എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
Published : July 22, 2026 at 8:50 PM IST
പാലക്കാട്: ഷൊർണൂർ കണയം കല്ലുരുട്ടിയിലെ കരിങ്കൽ ക്വാറിയ്ക്ക് സ്റ്റോപ് മെമ്മോ. ഷൊർണൂർ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയാണ് ക്വാറി ഉടമയ്ക്ക് സ്റ്റോപ് മെമ്മോ കൈമാറിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാറ പൊട്ടിച്ചത് അനുമതിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ഈ മണ്ണും കല്ലുകളും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കി ക്വാറി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്ത് എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
അനുവദിച്ച സർവേ നമ്പർ പ്രകാരം ക്വാറിയിൽ കരിങ്കൽ ഖനനത്തിന് നിശ്ചിത സ്ഥലം നിയമപ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമാണ് ക്വാറിയ്ക്ക് കരിങ്കൽ ഖനനം നടത്താൻ അനുമതിയുള്ളത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉഗ്ര സ്ഫോടനത്തോടെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ക്വാറിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് പാറകൾ പൊട്ടിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ച് ക്വാറിയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.
പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് താത്ക്കാലികമായി പുതിയ സ്ഥലത്തെ പാറ പൊട്ടിക്കുന്നത് നിർത്തി വയ്ക്കാൻ പൊലീസ് എത്തി നിർദേശം നൽകി. ക്വാറി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശത്തെ 25 ലധികം വീടുകൾക്കാണ് വിള്ളലും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ക്വാറി പ്രവർത്തനം നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ക്വാറി വിരുദ്ധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർക്കും ജിയോളജി വകുപ്പിനും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും പുതിയ സ്ഥലത്ത് പാറ പൊട്ടിക്കൽ നടത്തിയത്. നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഒരു തുടർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കുവാൻ നഗരസഭ സ്റ്റോപ് മെമ്മോ നൽകിയത്. ഈ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും നഗരസഭ ചെയർ പേഴ്സൺ പി നിർമല അറിയിച്ചു. ക്വാറിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ക്വാറി ഉടമകൾ വാങ്ങിയത്.
കണയം പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരിങ്കൽ ക്വാറിയും ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട ടൺ കണക്കിന് മൺകൂനയുമാണ് ഇവിടത്തുകാരുടെ ജീവിതത്തെ ഇപ്പോൾ ഭീതിയിലാക്കുന്നത്. ശക്തമായി മഴ പെയ്താൽ മൺകൂനയിൽ നിന്നും മണ്ണും ചളിവെളളവുമെല്ലാം സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്ക് ഏതു സമയവും എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നിയമപരമായി ഒരു തരത്തിലും അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് സ്ഥലത്ത് പാറ പൊട്ടിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. എന്നാൽ സമീപത്ത് നിർമിക്കുന്ന ഓഫിസിനു വേണ്ടിയാണ് പാറ പൊട്ടിച്ചതൊന്നാണ് ക്വാറി ഉടമകളുടെ വാദം. ക്വാറിയ്ക്ക് പുതിയ സ്ഥലത്ത് കരിങ്കൽ ഖനനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Also Read: ടൺ കണക്കിന് മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു, അനുമതിയില്ലാതെ പാറ പൊട്ടിക്കൽ; മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീതിയിൽ കണയം നിവാസികൾ