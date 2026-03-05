ETV Bharat / state

പന്തീരാങ്കാവ് ബൈപ്പാസിൽ കല്ലേറ്; കാറുകളുടെയും ലോറികളുടെ ചില്ലുകള്‍ തകര്‍ന്നു, പ്രതികള്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍

രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന രണ്ട് കാറുകൾക്കും ഒരു ലോറിക്കും നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത്.

Glass broken vehicles in Panthirankavu bypass. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 5, 2026 at 9:43 AM IST

കോഴിക്കോട്: പന്തീരാങ്കാവ് ബൈപ്പാസിൽ കാറുകൾക്കും ലോറിക്കും നേരെ അജ്ഞാതരുടെ കല്ലേറ്. മെട്രോ ആശുപത്രിക്ക് മുൻവശത്ത് വച്ചാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 05) പുലർച്ചെ നാലരയോടെയാണ് സംഭവം. രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന രണ്ട് കാറുകൾക്കും ഒരു ലോറിക്കും നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത്. കല്ലേറിൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളുടെയും മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസ് തകർന്നിട്ടുണ്ട്.

ആക്രമണത്തിൽ ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ബൈപ്പാസില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട യാത്രക്കാര്‍ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ആരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈയിടങ്ങളില്‍ നിന്നായിരിക്കാം കല്ലേറ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ സംശയം.

നേരത്തെയും പലതവണ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യവും വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിർമാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങളെയും ഡാൻസാഫ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത്.

ദേശീയപാതയിൽ പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയ്‌ക്ക് സമീപത്താണ് സംഭവം. ഇതോടെ രാത്രിയില്‍ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന വാഹന യാത്രക്കാര്‍ ആശങ്കയിലാണ്. വേഗതയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഇത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്‌ക്കുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയവരെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളും യാത്രക്കാരും പറയുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചും പൊലീസ് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. കല്ലേറില്‍ ചില്ലുകള്‍ തകര്‍ന്ന വാഹനങ്ങള്‍ പാതയില്‍ നിന്നും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി.

