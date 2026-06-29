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സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ: കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് യാതൊരു മുന്നൊരുക്കവുമില്ലാതെ തട്ടിക്കൂട്ടി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പദ്ധതിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

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മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ സഭയിൽ (Sabha TV)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 11:46 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുൻ ഇടത് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പദ്ധതി കർശന പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നടപ്പാക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ. പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി.

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ പരാതിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
എ.സി മൊയ്തീനാണ് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. നിലവിൽ ഈ പദ്ധതിക്കായി 1770 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് യാതൊരു മുന്നൊരുക്കവുമില്ലാതെ തട്ടിക്കൂട്ടി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തിയതിലും വ്യാപകമായ പരാതികളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സിപിഎം ലോക്കൽ, ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ നിർദേശിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുംപടി പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിവരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. തങ്ങളാണ് യഥാർഥത്തിൽ സ്ത്രീപക്ഷമെന്നും പ്രതിപക്ഷം സ്ത്രീവിരുദ്ധ പക്ഷത്താണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സർക്കാരിന് വിമുഖതയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങളെ എ.സി മൊയ്തീൻ ശക്തമായി എതിർത്തു. 2025 ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ പദ്ധതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതാണെന്നും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടപെട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പരിശോധന കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ അറിയിച്ചു. 35 മുതൽ 60 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആരെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ അസാമാന്യ വേഗത കാണിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് കാലതാമസം വരുത്തുന്നതെന്നും എ.സി മൊയ്തീൻ ചോദിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമീപനം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് അസന്ദിഗ്ധമായി പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ല. ആധാർ, കെ സ്മാർട്ട്, പൊതുവിതരണ സംവിധാനം, സ്പാർക്ക്, സേവന പെൻഷൻ സംവിധാനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാണ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത ഉറപ്പാക്കിയത്. ഗുണഭോക്താവിൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് പെൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ അംഗമാണോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും.

എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് പെൻഷൻ വിതരണം തുടങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതി തുടർന്ന് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് കടുത്ത വിമുഖതയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള കാലതാമസത്തിൽ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചെങ്കിലും, അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് വോക്കൗട്ട് നടത്തിയില്ല.

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STHREE SURAKSHA PENSION SCHEME
KERALA ASSEMBLY ADJOURNMENT MOTION
VD SATHEESAN PINARAYI VIJAYAN
KERALA WOMEN FINANCIAL AID
KERALA ASSEMBLY PENSION SCHEME

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