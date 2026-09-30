'സഹകരണത്തിൽ ഇനി അപഹരണം വേണ്ട'; വിജിലൻസ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നടപടികളുമായി വകുപ്പ്
സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് തടയിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജിലൻസ് പരിശോധനകൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി.
Published : September 30, 2026 at 3:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സഹകരണ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നവീകരണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നടപടികളെടുക്കാൻ വകുപ്പ് തീരുമാനം. പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര വിജിലൻസിന് ഏഴ് പുതിയ വാഹനങ്ങളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനും പരിശോധനകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഫീൽഡ് തലത്തിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അനുവദിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് സഹകരണ മന്ത്രി എം ലിജു നിർവ്വഹിച്ചു. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് തടയിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജിലൻസ് പരിശോധനകൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നടപടി. സഹകരണ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപകരുടെ താത്പര്യവും നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 'വിശ്വാസ്' എന്ന സമഗ്ര പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ക്രമക്കേടുകൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കും തെറ്റായ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നവർക്കുമെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വാഹന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത്. പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധനകളും അന്വേഷണങ്ങളും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും.
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സഹകരണ മേഖലയിലെ വിജിലൻസ് സംവിധാനം
കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിലെ വിജിലൻസ് സംവിധാനം എന്നത് സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ, പണാപഹരണം, അഴിമതി എന്നിവ തടയുന്നതിനും അന്വേഷിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ്. സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് ഈ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
സഹകരണ വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (DIG) റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് വിജിലൻസ് ഓഫിസറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. രജിസ്ട്രാറുടെ (RCS) ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (DySP) റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റീജിയണൽ ഓഫിസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് മേഖലകളായാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെക്കൻ മേഖല ഓഫിസ് ആലപ്പുഴയിലും മധ്യമേഖല ഓഫിസ് തൃശൂരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സഹകരണ വിജിലൻസിൻ്റെ വടക്കൻ മേഖല ഓഫിസ് കണ്ണൂരിലാണുള്ളത്.
പ്രധാന നിയമപരമായ അധികാരങ്ങൾ
കേരള സഹകരണ സംഘം ആക്ട് (സെക്ഷൻ 68A) വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് വിജിലൻസ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കുന്നതും അന്വേഷണ ചുമതലകൾ നൽകുന്നതും. സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ വലിയ സാമ്പത്തിക തിരിമറി, അഴിമതി, ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെയോ ജീവനക്കാരുടെയോ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഈ വിഭാഗത്തിന് അധികാരമുണ്ട്. സഹകരണ വിജിലൻസിന് നേരിട്ട് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാനും ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താനുമുള്ള അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രവർത്തന രീതികൾ
"സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ കൈമാറുന്ന ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകളിന്മേൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തസ്തികകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുക, സംശയകരമായ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്ന സംഘങ്ങളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുക എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിന്നൽ പരിശോധനാ സംഘങ്ങളുമുണ്ട്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം റിപ്പോർട്ടുകൾ സഹകരണ രജിസ്ട്രാർക്കും സർക്കാരിനും കൈമാറുകയും, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾക്കായി പൊലീസിനോ അതത് ഏജൻസികൾക്കോ ശുപാർശ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
സഹകരണ മേഖലയിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും പൊതുജനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകാനുമായി ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് വിങ്ങുകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നതെന്ന്" സഹകരണമന്ത്രി എം ലിജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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