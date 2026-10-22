കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാര്ക്ക് ഇനി ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ നടപടി
ദേവികുളം,പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് ജാതി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മൂലം സർക്കാരിൻ്റെ യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിലായിരുന്നത്.
Published : October 22, 2026 at 8:51 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയേറി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തലമുറകളായി താമസമാക്കിയ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ നടപടിയായി. ദേവികുളം, പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് ജാതി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മൂലം സർക്കാരിൻ്റെ യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിലായിരുന്നത്.
പരിഹാരമായത് നീണ്ട നാളത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലങ്ങളായി അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും അത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും പീരുമേട് എംഎൽഎ അഡ്വ. സിറിയക് തോമസ് പറഞ്ഞു.
തലമുറകളായി ഇടുക്കിയിൽ ജീവിക്കുന്ന തമിഴ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചിരുന്നത്. ജാതി തെളിയിക്കാൻ പൂർവികരുടെ വിവരങ്ങളും, അപേക്ഷകർ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള പഴയ രേഖകളും ഹാജരാക്കാനാണ് താലൂക്ക്, വില്ലേജ് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. സമുദായ സംഘടനകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണക്കിലെടുത്തിരുന്നില്ല.
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തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കുടിയേറിയതിനാൽ പലരുടെ പക്കലും പൂർവികരുടെ രേഖകൾ ഇല്ല. ഇതോടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ യാതൊരു ധനസഹായവും ഇവർക്ക് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് കേരളത്തിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ തമിഴ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കി താലൂക്ക് ഓഫിസിൽ നിന്നാണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്. സർക്കാർ തീരുമാനം വന്നതോടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്, നാൽപ്പതും അൻപതും വർഷമായി കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തമിഴ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ.
മുന്പ് കുടിയേറിയവർക്ക് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1950ന് കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമായിരുന്നൊള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് അയൽവാസികൾ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പുകളും പഠന മുറികളും ലഭിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചിന്നക്കനാൽ നിവാസിയായ വേൽമണി പറഞ്ഞു.
ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയവർക്ക് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കൃത്യമായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന മാനദണ്ഡം 1950 ഓഗസ്റ്റ് 10ന് മുൻപ് കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയവരായിരിക്കണം എന്നതാണ്. ഈ തീയതിക്ക് മുൻപ് കുടിയേറിയവർക്ക് റവന്യൂ ഭൂമി രേഖകളോ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ ഹാജരാക്കിയാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുള്ള സാധാരണ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.
എന്നാൽ 1950ന് ശേഷം കുടിയേറിയവർക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒറിജിനൽ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 'കുടിയേറ്റ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' (Migrant Caste Certificate) അനുവദിക്കും. ഇത് വഴി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉള്ള സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
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