ചടയമംഗലത്ത് 13കാരനെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ച സംഭവം: പ്രതിയായ രണ്ടാനച്ഛനെ പിടികൂടി പൊലീസ്
സംഭവത്തില് ഇടപെടല് നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി, കൊല്ലം റൂറല് എസ്.പിയെ വിളിച്ച് പ്രതിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്യാന് നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു.
Published : November 13, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 6:12 PM IST
കൊല്ലം: ചടയമംഗലത്ത് 13 വയസുകാരനെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ച കേസില് പ്രതിയായ രണ്ടാനച്ഛന് രാജേഷ് പിടിയില്. കൊല്ലം റൂറല് എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള സംഘമാണ് പൂയപ്പളളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയില് നിന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തില് അടിയന്തര ഇടപെടല് നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് കൊല്ലം റൂറല് എസ്.പിയെ വിളിച്ച് പ്രതിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്യാന് നിര്ദേശം നല്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തില് കേസെടുക്കാൻ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയും നേരത്തെ നിർദേശം നൽകി. കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ കൗൺസിലിംഗും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 13 കാരന് ക്രൂര മർദനമേറ്റ സംഭവം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ഉടൻ തന്നെ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഇടപെട്ടു.
ഫോണിൽ കൊട്ടാരക്കര റൂറൽ പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി സംഭവത്തില് അന്വേഷണം നടത്താൻ നിർദേശിച്ചു. കുട്ടികളെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നവരെ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കുവാൻ സർക്കാരിനോ സമൂഹത്തിനോ കഴിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അമ്മയായാലും ബന്ധുക്കൾ ആയാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നത് കണ്ടുനിൽക്കാൻ പാടില്ല. അവരവർക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ജുവനയിൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസിക നിലയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചെറിയ പ്രായം മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് കൊടുക്കണം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികൾ വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും" മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു. കൊല്ലം റൂറൽ എസ് പി, ചടയമംഗലം എസ് എച്ച് ഒ, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് കമ്മിഷൻ വിശദീകരണം തേടി.
മദ്യലഹരിയില് രണ്ടാനച്ഛൻ്റെ അതിക്രമം
കൊല്ലം ചടയമംഗലം കുരിയോട് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. മദ്യലഹരിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ രണ്ടാനച്ഛൻ രാജേഷ് അതിക്രമം കാട്ടിയത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് വീഡിയോ പകർത്തിയത്. കുട്ടിയെ സ്ഥിരം ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗത്യന്തരമില്ലാതെയാണ് അമ്മ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ്. പിന്നീട് അമ്മ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ടു കുട്ടികളുമുണ്ട്.
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