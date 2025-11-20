'ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ്'; ഇത് ലോഹത്തിലെഴുതിയ രാഷ്ട്രീയം, സമീറിന്റെ സ്റ്റെൻസിലുകൾ സൂപ്പര്ഹിറ്റ്
Published : November 20, 2025 at 5:08 PM IST
കോഴിക്കോട്: സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളില് എഐ (നിര്മിത ബുദ്ധി) സംവിധാനത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. എഐയുടെ കടന്നുവരവിന് മുന്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലെ താരം ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങള് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനും ഏറെ മുന്പുണ്ടായിരുന്ന തകിട് ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഗണ്ണി സ്ട്രീറ്റിലെ എസ്.വി.സമീര്.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ തകിടു ഷീറ്റിൽ വെട്ടി സ്റ്റെൻസിലുകളുണ്ടാക്കുന്ന കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടി ഗണ്ണി സ്ട്രീറ്റിലെ എസ്.വി.സമീര് ഇപ്പോഴും തന്റെ ജോലിയില് സജീവമാണ്. 60 വർഷം മുമ്പ് ബീരാൻകുട്ടി തുടങ്ങിയ കടയിൽ 13-ാംവയസ്സിലാണ് സമീർ തൊഴിലാളിയായി എത്തുന്നത്.
ബീരാന് കുട്ടി മരിച്ചെങ്കിലും സമീർ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ വിശ്രമമില്ലാത്ത ജോലിയിലാണ്. 31 വർഷമായി സമീർ ഈ കട നടത്തുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാത്തപ്പോൾ വലിയങ്ങാടിയിലെ മലഞ്ചരക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന ചാക്കുകളിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും വിവരങ്ങളും പതിപ്പിക്കാനുള്ള സ്റ്റെൻസിലുകൾ നിർമിക്കും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്താൽ കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടി ഗണ്ണി സ്ട്രീറ്റിലെ സമീറിന്റെ കടയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെ തിരക്കാണ്. പ്രചാരണം ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തേക്ക് വഴിമാറിയിട്ടും സമീർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റെൻസിലുകൾ ഇന്നും ട്രെൻഡിങ്ങാണ്. ഭംഗിയും ആകൃതിയും വലുപ്പവും ചോരാതെ അരിവാൾ നെൽക്കതിരും താമരയും കൈപ്പത്തിയും ചുവരുകളിൽ നിറയണമെങ്കിൽ സമീറിന്റെ സ്റ്റെൻസിലുകൾ തന്നെ വേണം.
ലോഹ ഷീറ്റുകളിൽ അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും വെട്ടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റെൻസിൽ എന്നു പറയുന്നത്. ലോഹ ഷീറ്റുകളിൽ സമീർ കൊത്തിയെടുക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ചുമരുകളിലും പോസ്റ്ററുകളിലും പതിപ്പിക്കുന്ന പണി മാത്രമേ പിന്നീട് ഓരോ പാർട്ടിക്കാർക്കുമുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് ഒരേ വലിപ്പവും രൂപവും ഉണ്ടാകും. ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കൃത്യത വരണമെന്നുമില്ല. അതിനാലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുന്നത്.
കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് സാദിക്കാവീട്ടിൽ സമീർ. ചിഹ്നങ്ങളും പ്രചാരണ വാക്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സമീർ വെട്ടിയെടുത്ത് തരും. ലോഹ ഷീറ്റുകളിൽ കൊത്തിയെടുക്കുന്നതിനാൽ അത്ര പെട്ടന്നൊന്നും ഇവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ വരാതെ പല തവണ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
ചിഹ്നങ്ങളുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചാണ് നിരക്ക്. ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇരുമ്പിലും സ്റ്റീലിലുമെല്ലാം ചിഹ്നങ്ങൾ നിർമിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യും. സിപിഐയുടെ അരിവാളും നെൽക്കതിർ ചിഹ്നമാണ് സമീറിന് നിർമിക്കാൻ ഇത്രയും കാലം പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എൻസിപിയുടെ "കാഹളം മുഴക്കുന്ന മനുഷ്യൻ" എന്ന ചിഹ്നമാണ്.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലോ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലോ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റുകളിൽ സ്റ്റെൻസിൽ നിർമ്മിക്കുന്നവർ വേറെയില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ജില്ലയ്ക്ക് പുറമേ നിന്നും സമീറിനെ തേടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ കടയിൽ എത്താറുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റും ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റെൻസിലുകൾ നിർമ്മിച്ച് അയക്കുന്നുണ്ട്.
റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ അപകട മരണമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അടയാളം പതിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിക്കായി പ്രത്യേക അടയാളം രൂപപ്പെടുത്തി നൽകിയതും സമീറാണ്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. സമീർ പറഞ്ഞു.
കൈ, താമര, കോണി, അരിവാള് ചുറ്റിക നക്ഷത്രം, അരിവാള് നെല്ക്കതിര് എന്നിവയെല്ലാം ആദ്യം തകിടില് വരച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ കൊത്തിയെടുക്കണം. അല്പ്പം അപകടം പിടിച്ച ജോലി കൂടിയായതിനാല് സമീര് മാത്രമാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഇന്നും സ്റ്റെന്സില് ഒരുക്കുന്നതും.
തകിടില് ചിഹ്നങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും കൊത്തിയെടുത്ത് അത് ചുമരിലോ മറ്റോ വെച്ച് സ്പ്രേ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പതിക്കും. നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് മനോഹരമായ ചിഹ്നങ്ങള് ചുമരില് വരും. ആ രൂപമാണ് സമീര് ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത്. ജോലി പെട്ടെന്ന് തീര്ക്കാമെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ്. സമീറിന്റെ കരവിരുവിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കക്ഷിയാണെങ്കിലും പുറത്തെത്തുമ്പോൾ അവർ പല കക്ഷികളാണ്.
