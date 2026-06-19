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കാലവർഷം എത്തിയിട്ടും കൺതുറക്കാതെ മേഘങ്ങൾ; ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴേക്ക്, സംസ്ഥാനം കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്

ഈ കാലവർഷ സീസണിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ 18 വരെയുള്ള കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ 370 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് 305.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

MONSOON KERALA ENERGY CRISIS KERALA കാലവർഷം MONSOON DEFICIENT
Graphical Representation (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 12:57 PM IST

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ഇടുക്കി: കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കാലവർഷം കുറവാണെന്നാണ് കണക്കുകള്‍. സാധാരണയെക്കാള്‍ കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും വരള്‍ച്ചയുമാണെന്നാണ് വിദഗ്‌ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. കാലവർഷത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ കൃഷിയും ഊർജോത്പാദനവുമെല്ലാം.

ഈ കാലവർഷ സീസണിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ 18 വരെയുള്ള കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ 370 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് 305.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 17% കുറവ് മഴയാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

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സംസ്ഥാനം കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് (ETV Bharat)

ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലും വയനാട് ജില്ലയിലുമാണ്. ഇടുക്കിയിൽ 42 ശതമാനം കുറവ് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വയനാട് 50 % മഴയുടെ കുറവ് ഉണ്ടായി. ഇടുക്കിയിൽ 397.5 മഴ ലഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് 230.5 മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. വയനാട്ടിൽ 342.7 മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത് 172.5 മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് ഈ സീസണിൽ അധിക മഴ ലഭിച്ചത്. 27% അധിക മഴ ലഭിച്ചു.

സംസ്ഥാനം കടുത്ത ഊർജ്ജപ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്

സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ കാലവർഷം നിശ്ചിത സമയത്തിനും മുൻപേ എത്തിയത് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരുന്നെങ്കിലും, അണക്കെട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും ആശങ്കാജനകമായി തുടരുന്നു. തുടർച്ചയായ മഴയുടെ അഭാവം മൂലം കെഎസ്ഇബിയുടെ (KSEB) പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് വർധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ, ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ തോതിൽ താഴേക്ക് പതിച്ചു. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര ജലവൈദ്യുതോത്പാദനം കെഎസ്ഇബി അനുപാതികമായി വെട്ടി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇടുക്കിയിൽ നേരിയ വർധനവ് മാത്രം

MONSOON KERALA ENERGY CRISIS KERALA കാലവർഷം MONSOON DEFICIENT
Graphical Representation (ETV Bharat)
മുൻവർഷത്തെക്കാൾ ജല സംഭരണം 25 അടിയോളം കുറവ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ സ്രോതസായ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ വൃഷ്‌ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതുവരെയും കാര്യമായ മഴ ദിനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി.
  • നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്: 2321.18 അടി (ആകെ സംഭരണശേഷിയുടെ വെറും 23.67%മാത്രം)
  • ജൂൺ ഒന്നിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്: 2316.86 അടി

മൺസൂൺ ആരംഭിച്ച് രണ്ടാഴ്‌ച പിന്നിട്ടിട്ടും ജലനിരപ്പിൽ നേരിയ വർധനവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, മികച്ച രീതിയിൽ മഴ ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ 2346 അടിയിൽ അധികം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ 25 അടിയോളം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഡാമിലുള്ളത്.

ചെറുകിട അണക്കെട്ടുകളും വറ്റിവരളുന്നു

ഇടുക്കിയിലെ പ്രധാന ഡാം മാത്രമല്ല, കെഎസ്ഇബിയുടെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് ഉപ-അണക്കെട്ടുകളിലെയും സ്ഥിതി ഒട്ടും പ്രത്യാശ നൽകുന്നതല്ല. ഭൂരിഭാഗം ചെറുകിട അണക്കെട്ടുകളിലും ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി താഴ്ന്നു കിടക്കുകയാണ്. മാട്ടുപ്പെട്ടി, കുണ്ടള, ഇരട്ടയാർ തുടങ്ങിയ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് പത്ത് ശതമാനത്തിനടുത്തേക്ക് താഴ്ന്നത് ഉത്പാദന മേഖലയെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിശ്ചലമാക്കാനാണ് സാധ്യത.

MONSOON KERALA ENERGY CRISIS KERALA കാലവർഷം MONSOON DEFICIENT
Graphical Representation (ETV Bharat)

ഉത്പാദനം കുറച്ചു, കെഎസ്ഇബിക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത

ഡാമുകളിൽ ജലസമൃദ്ധി ഇല്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളം പരമാവധി കരുതിവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതോത്പാദനം വലിയ തോതിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിന ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി കണ്ടെത്താൻ പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വൻവിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് ബോർഡിന് കനത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മൺസൂൺ ശക്തമായില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പവർകട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ കെഎസ്ഇബി നിർബന്ധിതരാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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TAGGED:

MONSOON KERALA
ENERGY CRISIS KERALA
കാലവർഷം
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