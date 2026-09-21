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'അടിപൊളി' മൈതാനം; സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായിക മാമാങ്കത്തിന് കോഴിക്കോട് എൻഐടി സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങി

ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 31 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കായിക മേളക്ക് എൻഐടി സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ട് സജ്ജമായി.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 5:11 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 5:17 PM IST

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രജിത് കുമാർ എം ടി

കോഴിക്കോട്: ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായിക മേളക്ക്
ചാത്തമംഗലം എൻഐടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിരി തെളിയും. ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 31 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കായിക മേളക്ക് എൻഐടി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് സജ്ജമായി. കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എട്ടുകോടി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ഗ്രൗണ്ട് സജ്ജമാക്കിയത്. പത്ത്മാസം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. അത്‌ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ അംഗീകരിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ് ചാത്തമംഗലത്ത് ഒരുക്കിയത്.

എൻഐടി സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങി (ETV Bharat)

ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 31 വരെ നടക്കുന്ന ഒരാഴ്‌ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായിക മാമാങ്കത്തിലെ അത്‌ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾ ഈ മൈതാനത്താണ് നടക്കുക.
നാനൂറ് മീറ്റർ ദൂരമാണ് അത്ലറ്റിക് ട്രാക്കിന് ഉള്ളത്. എട്ട്പേർക്ക് ഒരേസമയം
മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരക്കാനാവും എന്നതാണ് നവീകരിച്ച ഗ്രൗണ്ടിലെ ട്രാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
അന്താരാഷ്ട്ര അത്‌ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾക്ക് വരെ സാധ്യമായ വിധത്തിലാണ് ട്രാക്ക് ഒരുക്കിയത്.
ഇതിനുപുറമെ നാല് ജമ്പിങ് പിറ്റുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിലായി ഫിഫ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള പുല്ല് വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ മൈതാനവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹാമർ ത്രോ, ഷോട്ട്പുട്ട്, ജാവലിങ് ത്രോ, ഡിസ്‌കസ് ത്രോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് ഏറെ സുരക്ഷയോടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നിർമിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് രണ്ട് വലിയ പവലിയനുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഡ്രസിങ് റൂമുകളും
പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിന്തറ്റിക്ക് ട്രാക്കും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയത് പുതിയ കായിക പ്രതിഭകൾക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയ പത്മശ്രീ എംഡി വത്സമ്മ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്നും എംഡി വത്സമ്മ പറഞ്ഞു.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രി സുഖാന്ത മജുന്ദാർ ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിച്ചു. രാജ്യത്തെ സ്പോർട്‌സിൻ്റെ പവർഹൗസ് ആണ് കേരളമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ആധുനിക സംവിധാനത്തോടെയുള്ള മൈതാനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്പോർട്‌സ് മേഖലക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാവു
മെന്നുംമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കമായ സ്‌കൂൾ കായികമേളക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് നാട് ഒന്നാകെ.

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Last Updated : September 21, 2026 at 5:17 PM IST

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STATE SCHOOL SPORTS MEET
NIT GROUND CHATHAMANGALAM
SPORTS NEWS
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