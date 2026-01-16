ETV Bharat / state

തീക്ഷ്‌ണമായ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് സംഘനൃത്ത വേദി; 'പഹൽഗാം, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' പ്രമേയമാക്കി നൃത്ത ചുവട്

സ്‌കൂള്‍ കലോല്‍സവത്തിലെ സംഘ നൃത്ത വേദിയിൽ തീക്ഷ്‌ണമായ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങള്‍ ഗൗരവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തത് കൗമാര കലാ കേരളത്തിന്‍റെ മാറ്റത്തിന്‍റെ സൂചനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

OPERATION SINDHOOR SCHOOL FESTIVALS PAHALGAM ATTACK GROUP DANCE സംഘനൃത്തം സ്‌കൂള്‍ കലോല്‍സവം
Group dance State School Festivals 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 6:55 PM IST

തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോല്‍സവങ്ങളിലെ സംഘനൃത്ത വേദി എന്നും പരീക്ഷണങ്ങളുടേതായിരുന്നു. അവതരണത്തിലും പ്രമേയത്തിലും പുതുമകള്‍ ഓരോ കലോല്‍സവത്തിലും ഉറപ്പായിരുന്നു. പൊതുവേ സംഘ നൃത്തത്തില്‍ സമകാലിക വിഷയങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ അറുപത്തിനാലാമത് സംസ്ഥാന കലോല്‍സവത്തില്‍ ആദ്യ ദിനം തന്നെ ഒന്നാം വേദിയില്‍ നടന്ന ഹൈ സ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം സംഘ നൃത്തത്തില്‍ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച പ്രമേയങ്ങളുമായി സംഘ നൃത്തങ്ങള്‍ അരങ്ങേറി.

സ്‌കൂള്‍ കലോല്‍സവത്തിലെ സംഘ നൃത്ത വേദി തീക്ഷ്‌ണമായ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങള്‍ ഗൗരവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തത് കൗമാര കലാ കേരളത്തിന്‍റെ മാറ്റത്തിന്‍റെ സൂചനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണവും ഭാരതം നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറും പ്രമേയമാക്കിയതായിരുന്നു ഒരു നൃത്താവിഷ്‌കാരം.

"സീമന്തരേഖയെ തൊട്ടുണര്‍ത്തീടുന്ന കുങ്കുമ കാന്തി തന്‍ മാംഗല്യ ചാരുത ആള്‍ത്തണല്‍ തീരത്ത് സ്നേഹ സൗന്ദര്യത്താല്‍ പെണ്ണണിഞ്ഞീടുന്ന സൗഭാഗ്യ ശ്രീകല" എന്നു തുടങ്ങുന്ന മനോഹര ഗാനവും അവതരണവും പെട്ടെന്ന് കാണികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി.

തീക്ഷ്‌ണമായ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് സംഘനൃത്ത വേദി (ETV Bharat)

പഹല്‍ ഗാമിലെ ശാന്തമായ താഴ്വരയില്‍ മഞ്ഞിളം കുളിരരുവിക്കരയില്‍ പുല്‍മെത്തമേല്‍ പൈന്‍മരത്തണല്‍ വീശുന്ന പഹല്‍ഗാമിന്‍ കാന്തിയില്‍ മധുവിധു മോഹങ്ങള്‍ തൊട്ടുണര്‍ത്തീടുന്ന നവ മിഥുനങ്ങളേയും ഉള്ളിലെ തീവ്രവാദമാം വിഷം തുപ്പുവാന്‍ വെറി കൊണ്ട ഭീകരര്‍ നടത്തിയ ഭീകരാഘോഷവും തുടര്‍ന്ന് സിന്ദൂരം മായ്ച്ചവര്‍ക്ക് രാജ്യം നല്‍കിയ തിരിച്ചടിയും ഒക്കെ സംഘനൃത്തത്തിലൂടെ ഹൃദ്യമായി രംഗത്തവതരിപ്പിച്ചു.

അവതരണം കൊണ്ടും പ്രമേയത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ മറ്റൊരു ഇനം കേരള നവോഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. കേരളം കുതിക്കുമ്പോള്‍ ജാതിയും മതവും തിരഞ്ഞ് പിന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ നൃത്ത ശില്‍പ്പം കേരളത്തിലിന്ന് ജാതി നിറവ്യാധിയാണെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ജാതിയുടേയും നിറത്തിന്‍റേയും മതത്തിന്‍റേയും പേരില്‍ വേട്ടയാടിയ പഴയ കാലം തുടച്ചു നീക്കിയതാണെന്നും വീണ്ടും ജാതിയുടേയും മതത്തിന്‍റെയും പേരില്‍ വേട്ടക്ക് വരുന്നവര്‍ക്കെതിരെ വേടന്മാരുണരുന്നുവെന്നും ഈ നൃത്ത ശില്‍പ്പം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അടിയാളര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കാന്‍ അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ വില്ലുവണ്ടി സമരവും മാറുമറക്കനുള്ള അവകാശത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതിയ നങ്ങേലിയുടെ കഥയുമൊക്കെ രംഗത്ത് ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ അവതരണം.

അതേസമയം 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിലെ ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്കുള്ള സ്വര്‍ണക്കപ്പിനായി ജില്ലകള്‍ തമ്മില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ കണ്ണൂരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.

