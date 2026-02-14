ETV Bharat / state

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവ്; ആലിന് കേരളം വിട നല്‍കുക ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ

അതേസമയം, ആലിന്‍റെ ഇരുവൃക്കകളും പത്തു വയസ്സുകാരിയായ ശ്രേയയ്ക്ക് വിജയകരമായി മാറ്റിവെച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വൃക്കകൾക്ക് വലുപ്പം കുറവായതിനാലാണ് ഇരുവൃക്കകളും ഒരാൾക്ക് തന്നെ നൽകിയത്.

ആലിന്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 14, 2026 at 4:37 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയാവദാതാവായ കുരുന്ന് പത്തു മാസം പ്രായമുള്ള ആലിന്‍റെ സംസ്കാരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടത്തുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

പോസ്റ്റിന്‍റെ പൂര്‍ണരൂപം-

പത്തനംതിട്ടയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച പത്തുമാസം പ്രായമുള്ള ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം എന്ന കുരുന്നിന്‍റെ വിയോഗം ഏറെ വേദനയുളവാക്കുന്നതാണ്. എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് വേർപിരിഞ്ഞതിന്‍റെ തീരാനോവിനിടയിലും അവളുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനായി മുന്നോട്ടുവന്ന ആലിന്‍റെ മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനം മഹത്തരമാണ്.

കരൾ, രണ്ട് വൃക്ക, ഹൃദയവാൽവ്, രണ്ട് നേത്ര പടലങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാൻ അച്ഛൻ അരുൺ എബ്രഹാമും അമ്മ ഷെറിൻ ആൻ ജോണും തയ്യാറായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവായി ആലിൻ ഷെറിൻ മാറി. ഇതുവഴി 5 പേർക്കാണ് പുതുജീവൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹെലികോപ്റ്റർ മുഖേന അവയവങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കാനാണ് ആദ്യം ആലോചിച്ചതെങ്കിലും രാത്രിയിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിനാൽ റോഡ് മാർഗം കൊണ്ട് വരാൻ തിരുമാനിച്ചു. അതേറ്റവും വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുത്ത് യാത്ര സുഗമമാക്കിയ പൊലീസിനേയും അതിനോട് സഹകരിച്ച ജനങ്ങളേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

ഇന്നലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന്‍റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ രാത്രി തന്നെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്താനുള്ള പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി. ആലിനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച അവയവങ്ങൾ നിലവിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചു. അവരുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ഈ മഹത്തായ ഉദ്യമം വിജയകരമാക്കാൻ യത്നിച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, പൊലീസ് , ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ഹാർദ്ദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ - സ്വകാര്യ മേഖലകൾ തമ്മിലുണ്ടായ സഹകരണം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അവയവദാന രംഗത്ത് കേരളസമൂഹത്തിന് മുന്നിലായി വലിയൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആലിൻ ഷെറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. അവരുടെയും ഈ നാടിൻ്റേയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ആദരാഞ്ജലികൾ. ആലിന് നമ്മുടെ നാട് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ യാത്രയാക്കും.

അതേസമയം, ആലിന്‍റെ ഇരുവൃക്കകളും പത്തു വയസ്സുകാരിയായ ശ്രേയയ്ക്ക് വിജയകരമായി മാറ്റിവെച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വൃക്കകൾക്ക് വലുപ്പം കുറവായതിനാലാണ് ഇരുവൃക്കകളും ഒരാൾക്ക് തന്നെ നൽകിയത്. ആലിന്‍റെ കരൾ സ്വീകരിച്ച ആറു മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞ്, സംസ്ഥാനത്ത് കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായി.

നേത്രപടലങ്ങൾ അമൃത ആശുപത്രിയിലെ നേത്ര ബാങ്കിനും ഹൃദയ വാൽവ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും കൈമാറി. ഹൃദയ വാൽവ് സ്വീകരിക്കുന്നയാളെ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. മെഡിക്കൽ കോളജിലും കിംസ് ആശുപത്രിയിലുമായി രാത്രി തന്നെ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായെന്നും അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും കെ-സോട്ടോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. നോബിൾ ഗ്രേഷ്യസ് അറിയിച്ചു. നാളെ പകൽ രണ്ടുവരെ വീട്ടിൽ ആലിന്‍റെ പൊതുദർശനമുണ്ടായിരിക്കും. നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സെന്‍റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ 3.30ഓടെയാണ് സംസ്കാരം.

KERALA SALUTES ITS YOUNGEST SAVIOR

