ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്ന്? ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

നാളെ ചന്ദ്രപ്പിറവി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച റമദാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക

Eid al Fitr ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ഈദുൽ ഫിത്വർ ചന്ദ്ര പിറവി
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 4:24 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 4:30 PM IST

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്‌ലിംകൾ ഈദുൽ ഫിത്വർ (ചെറിയ പെരുന്നാൾ) ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഹിജ്റ കലണ്ടർ പ്രകാരം നാളെ റമദാൻ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാണ്. നാളെ ചന്ദ്രപ്പിറവി ദൃശ്യമായാൽ മറ്റന്നാളായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഈദുൽ ഫിത്‌വർ ആഘോഷിക്കുക.

എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനമനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ നാളെ ചന്ദ്രപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നാളെ ചന്ദ്രപ്പിറവി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച റമദാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക.

Eid al-Fitr Preparations Begin in Kerala (ETV Bharat)

നാളത്തെ ചന്ദ്രൻ

മാർച്ച് 19-ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3,72,497 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 3,76,431 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിലായിരിക്കും ചന്ദ്രനെ കാണുക. നാളെ വൈകുന്നേരം പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ ഏകദേശം 13° മുതൽ 14° വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും ചന്ദ്രന്‍റെ സ്ഥാനം.

കേരളത്തിൽ നാളെ അമാവാസി ആയതിനാല്‍ ചന്ദ്രപ്പിറവി കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. സൂര്യസ്‌തമയത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രന് ഒരു ശതമാനത്തില്‍ താഴെ മാത്രമാണ് തെളിച്ചമുണ്ടാവുക.

സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ചന്ദ്രൻ പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ തുടരുകയും പ്രകാശം (Illumination) ശക്തമാവുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ചന്ദ്രപ്പിറവി ദർശിക്കാനാകൂ. നാളെ സൂര്യൻ അസ്‌തമിച്ച് 20 മിനിറ്റോളം ചന്ദ്രനുണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇത്രയും തെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ചന്ദ്രനെ കാണുക പ്രയാസമാണെന്ന് സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ മെറ്റ് ബീറ്റ് വെതറിന്‍റെ സ്ഥാപകൻ കെ. ജംഷാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മേഘങ്ങളോ പൊടിപടലങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ആകാശമാണെങ്കിൽ നേരിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രനെ കാണാനാകും. നാളെ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ അസ്ട്രോണമിക്കൽ സാധ്യതയാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാർച്ച് 19-ന് കേരളത്തിൽ വൈകിട്ട് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട മേഘങ്ങളുണ്ടാകും. കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വൈകിട്ട് മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മാർച്ച് 19-ന് മാസപ്പിറവി ദർശനസാധ്യത ഇല്ലാതാവുകയാണ്. ഇതിനാൽ കേരളത്തിൽ റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി 21-ന് ഈദുൽ ഫിത്‌വർ ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരും.

മാർച്ച് 20-ന് ഇന്ത്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, തെക്കേ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ കാണാനാകും. മാർച്ച് 19-ന് ബ്രിട്ടൻ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ, തുർക്കി, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാസപ്പിറവി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാർച്ച് 18-ന് ചന്ദ്രദർശനം സാധ്യമാകില്ല. അവർ റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി മാർച്ച് 20-ന് ഈദ് ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരും.

മാസപ്പിറവിയും മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടും

ചന്ദ്രപ്പിറവിയുടെ മതപരമായ വീക്ഷണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, മാസപ്പിറവി ദർശിച്ചാൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാനും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുമുള്ള പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വചനമായ ഹദീസ് അനുസരിച്ചാണ് ഖാസിമാർ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത്. "മാസം കണ്ടാൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക, മാസം കണ്ടാൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക" എന്ന ഹദീസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിശ്വാസികൾ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതുമെന്ന് ഹാഫിള് മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അസ്ഹരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇതനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രകാരം ചന്ദ്രനെ കണ്ടുവെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മാസപ്പിറവിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കില്ല. ചന്ദ്രപ്പിറവി കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഖാസിമാർ മാസപ്പിറവി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ. വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരാൾ ആകാശത്ത് മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി അറിയിച്ചാൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനം തീരുമാനിക്കും. എന്നാൽ വിശ്വാസയോഗ്യരായ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ചന്ദ്രപ്പിറവി കണ്ടുവെന്ന് ഖാസിമാരെ അറിയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് പെരുന്നാൾ തീരുമാനിക്കുക.

മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഖാസിമാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും പെരുന്നാൾ ആഘോഷം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ചരിത്രവുമുണ്ട്. ഇത്തരം വലിയ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോയ സാഹചര്യത്തിൽ ഖാസിമാർക്കിടയിലെ ഒരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് വരുന്നത്.

ഇതേത്തുടർന്ന് മാസപ്പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കുറവാണ്. കണക്കുകൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ചന്ദ്രപ്പിറവിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ചില സംഘടനകളുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടാകാറില്ല.

