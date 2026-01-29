ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ ചുണ്ടനക്കത്തിലൂടെ മനസിലാക്കി, വേദനകൾക്കിടയിലും ജീവിതത്തോട് പൊരുതി; സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കേൾവി പരിമിതയായ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഓർമയായി
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കേൾവി പരിമിതയായ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ലതിക ചന്ദ്രൻ. മസ്തിഷ്ക്ക ജ്വരമാണ് കേൾവിയെയും സംസാര ശേഷിയെയും ബാധിച്ചത്.
Published : January 29, 2026 at 6:26 PM IST
കാസർകോട്: ഹെലൻ കെല്ലർ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട്. "അന്ധത നമ്മളെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അകറ്റും, ബധിരത നമ്മെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമാണ് അകറ്റുക"... എന്നാൽ കാസർകോടുകാരി ലതിക ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് തൻ്റെ പരിമിതികളെ നേരിട്ടത്.
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കേൾവി പരിമിതയായ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ലതിക ചന്ദ്രൻ ഇനി ഓർമ്മയാവുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ ചുണ്ടനക്കത്തിലൂടെ മനസിലാക്കിയായിരുന്നു അവർ സേവനം നടത്തിയിരുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കേൾവി പരിമിതയായ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഓർമയാകുമ്പോൾ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിലും അവരുടെ പോരാട്ടം മാതൃകയാണ് . കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം സർക്കാർ സർവീസിൽ മികച്ച സേവനം നടത്തിയ കാസർകോട് സ്വദേശി ലതിക ചന്ദ്രൻ (48) കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അന്തരിച്ചത്.
കാസർകോട് ജില്ലാ ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫിസിലെ സീനിയർ സുപ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ലതിക. ഉളിയത്തടുക്ക ഭഗവതി നഗർ ഐവർ സ്ട്രീറ്റിൽ ആണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആളുകളുടെ ചുണ്ട് അനക്കത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചും മറുപടി എഴുതി നൽകിയും ആണ് ജോലി ചെയ്തത്.
താളം കേൾക്കില്ലെങ്കിലും ഓഫീസിലെ പരിപാടിക്ക് തിരുവാതിര കളിക്കാനും ലതിക ചന്ദ്രൻ ഒപ്പം കൂടുമായിരുന്നുവെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ ഓർക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ചുവടുകൾ കണ്ടു പഠിച്ചാണ് കളിക്കുക. പാട്ടു കേട്ട് കളിക്കുന്ന തങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി ലതിക കളിക്കാറുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
തലശേരി അയ്യത്താൽ മാടായി കുടുംബാംഗം ആണ്. മസ്തിഷ്ക്ക ജ്വരമാണ് കേൾവിയെയും സംസാര ശേഷിയെയും ബാധിച്ചത്. 10 വയസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ലതികക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത്. നാല് വർഷം മുമ്പ് നട്ടെല്ലിനെയും കരളിനെയും ബാധിച്ച അർബുദം വില്ലനായി.
അർബുദ വേദനക്കൾക്കിടയിലും ലതിക ജോലിയോട് ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്തില്ലെന്ന് ഭർത്താവ് ബിനേഷ് പറഞ്ഞു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ കേൾവി ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ചികിത്സാ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി ആകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ബിനേഷ് പറഞ്ഞു .
സഹപ്രവർത്തകർ അവളെ ചേർത്തു പിടിക്കാറുണ്ടായിരിന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി സ്ഥലത്തെ വിഷമങ്ങൾ ഒന്നും പറയാറില്ല. ചുണ്ട് അനക്കം അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസിലാകും. അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി നൽകും. അവൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ അവളെ തളർത്തുമ്പോഴും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചായിരുന്നു ലതിക പോരാടിയതെന്നും ബിനേഷ് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഓരോ പ്രൊമോഷൻ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിരുദാനന്ത ബിരുദത്തിന് ശേഷം കളക്ടറുടെ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് വഴി 21-ാം വയസിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി. മടിക്കൈയിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യ നിയമനം. അലാമിപ്പള്ളിയിലെ എൻ ബിനേഷ് ആണ് ഭർത്താവ്. മക്കൾ ഇഷിക, ഹൻഷിക.
