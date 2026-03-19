ഏറ്റുമാനൂരിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; വീണ നായർക്ക് വോട്ടില്ല, സ്ഥാനാർഥി മാറും
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ ഏറ്റുമാനൂരിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി വീണ നായർ പിന്മാറി
Published : March 19, 2026 at 4:49 PM IST
കോട്ടയം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി മാറും. ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി പ്രതിനിധിയായി മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയ നടി വീണ നായർക്ക് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വാഹന പ്രചാരണ റാലിക്കിടെയാണ് താരം സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത്.
നാളെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് വോട്ടർപട്ടികയിൽ വീണ നായരുടെ പേരില്ലെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. ചങ്ങനാശേരി മണ്ഡലത്തിൽ തനിക്ക് വോട്ടുണ്ടെന്നും മുൻപ് അവിടെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് വീണ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ പേര് കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതോടെ സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സ്ഥാനാർഥിയെ മാറ്റാൻ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലം ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിക്ക് നൽകിയതോടെയാണ് താരപ്പൊലിമയുള്ള വീണ നായരെ എൻഡിഎ കളത്തിലിറക്കിയത്. കോട്ടയം സ്വദേശിനി എന്ന നിലയിലും നടിയെന്ന നിലയിലുമുള്ള വീണയുടെ സ്വീകാര്യത വോട്ടാക്കി മാറ്റാമെന്നായിരുന്നു എൻഡിഎയുടെ പ്രതീക്ഷ. മണ്ഡലത്തിലെ നിർണായകമായ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ വീണയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടിയെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് വൻ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.
മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ്റെ മണ്ഡലമായ ഏറ്റുമാനൂർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടേമുകളായി എൽഡിഎഫിൻ്റെ കൈകളിലാണ്. സുരേഷ് കുറുപ്പ് രണ്ട് തവണ വിജയിച്ച മണ്ഡലം വാസവനിലൂടെ നിലനിർത്താനാണ് ഇടതുമുന്നണി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുൻപ് യുഡിഎഫിൻ്റെ പക്കലായിരുന്ന ഈ സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസും ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് എൻഡിഎ ക്യാമ്പിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പാളിയത്.
പുതിയ സ്ഥാനാർഥിയെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി നേതൃത്വം. വൈകിപ്പോയ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പ്രചാരണത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക എൻഡിഎ അണികൾക്കിടയിലുണ്ട്.
ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് വീണ നായര്
വോട്ടർപട്ടികയില് പേരില്ലെന്ന് അറിയുന്നത് ഇന്നാണെന്ന് വീണ നായര് പറഞ്ഞു. കളക്ടറിനെ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാധ്യമായ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും വീണ നായര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു" ഏറ്റുമാനൂര്ക്കാര്ക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും ഒരു വിളിപ്പാടകളെ ഞാന് ഉണ്ടാവും. സംഭവത്തില് ഞാന് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വോട്ടര് പട്ടികയില് പേര് ചേര്ക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച സംമയം വേണം. അപ്പോഴേക്കും നാമനിര്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കഴിയും" വീണ നായർ പറഞ്ഞു.
പെരുമ്പാവൂരിൽ ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്ക് പകരം ജിബി വര്ഗീസ്
പെരുമ്പാവൂരിലെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി സ്ഥാനാർഥി നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയയുടെ പേരും വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഇല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നാളെ നാമനിര്ദേശ പത്രിക നൽകാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്ക്കിടെയാണ് വോട്ടില്ലെന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. ലക്ഷ്മി പ്രിയയുടെ റോഡ് ഷോ ഇന്നലെ നടത്താനിരുന്നതാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപതി രാജു ശ്രീനിവാസ വർമ റോഡ് ഷോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഇല്ലെന്ന വിവരം പാർട്ടി അറിയുന്നത്. ഇതോടെ റോഡ് ഷോ റദ്ദാക്കുകയും പകരം കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദയാത്ര നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ലക്ഷ്മി പ്രിയയെ മാറ്റി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജിബി വര്ഗീസ് പാത്തിക്കലിനെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യാക്കോബായ സഭ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗവും യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയുടെ ഭാരവാഹിയും ആണ് ജിബി.
