മന്ത്രി ഒ. ജെ. ജനീഷിനെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം; ഡോക്ടർക്ക് പിന്നാലെ എസ്ടി പ്രമോട്ടർക്കും പിരിച്ചുവിടൽ
കുറ്റിക്കോലിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു എന്നാരോപിച്ചുള്ള കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു രോഹിണി
Published : October 8, 2026 at 4:06 PM IST
കാസർകോട്: മന്ത്രി ഒ. ജെ. ജനീഷിനെതിരായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകയും എസ്ടി പ്രമോട്ടറുമായ രോഹിണി. എച്ച് നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. കുറ്റിക്കോലിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു എന്നാരോപിച്ചുള്ള കേസിൽ രോഹിണി പ്രതിയായിരുന്നു. ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ എസ്ടി പ്രമോട്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു രോഹിണി.
നേരത്തെ, ഇതേ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത താൽക്കാലിക ഡോക്ടറെയും ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ (എൻഎച്ച്എം) കീഴിൽ കാസർകോട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ദന്തൽ സർജനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഡോ. സിദ്ധാർത്ഥ് രവീന്ദ്രനാണ് നടപടി നേരിട്ടത്. മന്ത്രി ഒ. ജെ. ജനീഷിനെതിരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ജില്ലാ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ സൊസൈറ്റിയുമായി ഒപ്പുവെച്ച കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് എൻഎച്ച്എം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോ. ധന്യാ ദയാനന്ദനാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ നടപടി. എന്നാൽ ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ വിശദീകരണം.
അതേസമയം, എസ്ടി പ്രമോട്ടറെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘവും നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സമാധാനപരമായാണ് കുറ്റിക്കോലിൽ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞുവെന്ന് വ്യാജമായി വരുത്തിതീർത്ത്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെ ഹുങ്കിൻ്റെയും പുറത്താണ് തൊഴിൽ നിഷേധിച്ചതെന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളുടെ ആരോപണം. ജില്ലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മികച്ച നാടൻ പാട്ടു കലാകാരിയുമായി
രോഹിണി എസ് ടി പ്രമോട്ടറായി നല്ല നിലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വരികയായിരുന്നുവെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
കാസർകോട് നീലേശ്വരത്തും തളി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തും വച്ചാണ് മന്ത്രി ഒ. ജെ. ജനീഷിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിലും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയിരുന്നു
അതേസമയം കരിങ്കൊടി സമരങ്ങൾക്ക് താൻ എതിരല്ലെന്നും എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അക്രമം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധത്തെയും ആക്രമണത്തെയും വിമർശിച്ച് മന്ത്രി ഒ. ജെ. ജനീഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. തനിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സിപിഎം ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് മന്ത്രി ആരോപിച്ചിരുന്നു.
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