എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷാഫലം മെയ് മാസത്തിൽ; കൃത്യമായ തീയതികൾ അറിയാം
ഒരേസമയം നിരവധി പേർ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിപുലമായ സർവർ സംവിധാനമാണ് ഇക്കുറി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്
Published : April 28, 2026 at 12:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തീയതികൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു. എസ്എസ്എൽസി ഫലം മെയ് 15നും പ്ലസ്ടു, വിഎച്ച്എസ്ഇ ഫലങ്ങൾ മെയ് 22നും പ്രഖ്യാപിക്കും. പരീക്ഷ എഴുതിയ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് എസ്എസ്എൽസി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ keralaresults.nic.in, results.kite.kerala.gov.in എന്നിവയിലൂടെ മെയ് 15ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിനുശേഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫലം അറിയാം. ഇതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പുറമെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓൺലൈനായി ഫലം അറിയാനുള്ള മറ്റ് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുക്കും.
ഒരേസമയം നിരവധി പേർ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിപുലമായ സർവർ സംവിധാനമാണ് ഇക്കുറി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിന് പുറമെ ലക്ഷദ്വീപിലും വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കും വേഗത്തിൽ ഫലമറിയാൻ കഴിയും.
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒന്നാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 18 വരെയും രണ്ടാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ 25 വരെയും നടന്നു. അവസാന ഘട്ടമായ മൂന്നാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ മെയ് രണ്ട് വരെ നീണ്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച 70 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈ വർഷം 4.14 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ എഴുതിയത്. പൂർണമായും വിദ്യാർഥികളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 10,500 അധ്യാപകരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂല്യനിർണയം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും മികച്ച പിന്തുണയാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചത്.
പ്ലസ്ടു, വിഎച്ച്എസ്ഇ ഫലം മെയ് 22ന്
സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ്ടു, വിഎച്ച്എസ്ഇ പരീക്ഷാഫലം മെയ് 22ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 8.7 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളും വിഎച്ച്എസ്ഇ വിഭാഗത്തിൽ 30,000 വിദ്യാർഥികളുമാണ് ഇക്കുറി പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലെയും മൂല്യനിർണയ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നു. തിയറി പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കും പ്രായോഗിക പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കും ചേർത്തുള്ള അന്തിമ ഫലമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനം വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ നടപടികൾ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ആരംഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ സ്കൂൾ തലത്തിൽ സഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങും. ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കായി സേ പരീക്ഷകൾ ക്രമീകരിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, മാർക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മറ്റു ക്ലാസുകളിലെ ഫലം മെയ് രണ്ടിന്
സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷാഫലം മെയ് രണ്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സ്കൂളുകൾ വഴി നേരിട്ടും ഓൺലൈനായും വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഫലം അറിയാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും. സംസ്ഥാന സിലബസിലെ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു, വിഎച്ച്എസ്ഇ വാർഷിക പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് അഞ്ചിനാണ് ആരംഭിച്ചത്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ നടന്ന പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 16ന് പൂർത്തിയായി.
സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 3,031 കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷകൾ നടന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പും മൂല്യനിർണയവും പൂർത്തിയാക്കി പൂർണ സജ്ജമായാണ് ഇത്തവണ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അതിവേഗത്തിൽ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഈ നടപടികൾ വിദ്യാർഥികളുടെ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
