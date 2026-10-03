ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് പുതിയ ചുമതല; കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തെ നിലനിർത്തും, പ്രതികരിച്ച് ഷിബു ബേബി ജോൺ
കഴിഞ്ഞ മാസം ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടായ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ കൃഷി വകുപ്പില് നിന്ന് വനം വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു. ഒരു മാസം പിന്നിടും മുൻപാണ് പുതിയ ചുമതല.
Published : October 3, 2026 at 8:17 PM IST
കൊല്ലം: ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് കാഷ്യു കോർപ്പറേഷൻ എംഡി യായി പുതിയ നിയമനം. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്ന് ഇറങ്ങുമെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തെ നിലനിർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മന്ത്രി കശുവണ്ടി മേഖലയില് ക്ലീന് അപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമിനെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൊല്ലത്ത് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "കശുവണ്ടി മേഖല തഴച്ച് വളരും എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഇല്ല. ഇടനിലക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കില്ല. തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന വിധം മാറ്റമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന്," ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു.
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മേഖലയിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നല്കാന് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പരമ്പരാഗത മേഖലയില് പണിയടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും. അല്ലാതെ ഇടനിലക്കാരുടെ ജീവിത മുന്നേറ്റത്തിനായി ശ്രമിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
"പണ്ട് നൂറ് രൂപയുടെ കശുവണ്ടി നല്കിയാല് 20 ശതമാനം നഷ്ടം ആകാറുണ്ട്. രണ്ടായിരം കോടിയാണ് കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിലെ നഷ്ടം. രണ്ടായിരം കോടി പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികള്ക്ക് വീതിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കില് അവര്ക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു പൊതുമേഖല സ്ഥപനം എന്തിന് നടത്തുന്നുവെന്നത് ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. നമുക്ക് അറിയാം പൊതുമേഖല ആകുമ്പോള് അതിന് ചെലവ് കൂടുതലാണ്. കശുവണ്ടി മേഖലയില് ക്ലീന് അപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് ശ്രീറാമിനെ നിയമിക്കുന്നത്" ഷിബു ബേബി ജോൺ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടായ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ കൃഷി വകുപ്പില് നിന്ന് വനം വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു. ഒരു മാസം പിന്നിടും മുൻപാണ് പുതിയ ചുമതല.
"മുട്ടിൽ മരംമുറി ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് വലിയ മരം കൊള്ള"
മുട്ടിൽ മരംമുറി ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് വലിയ മരം കൊള്ളകളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് നിയമത്തിൽ വരുന്നതല്ലെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന നിയമലംഘനങ്ങളും ഈ കൊള്ളയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ, ഫോറസ്റ്റ്, നിയമ വകുപ്പുകൾ ചേർന്ന് കൂടിയാലോചിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫോറസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജയതിലക് മരം മുറിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലപാട് മാറ്റി ഉത്തരവിറക്കിയത് വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാവപ്പെട്ട പട്ടിക വിഭാഗക്കാരെയും, സാധാരണക്കാരെയും ചൂഷണം ചെയ്ത് തുച്ഛമായ തുക നൽകി അവരെ മറയാക്കി നിയമലംഘനം നടത്തി എന്നതാണ് ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം.
വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാം വകുപ്പുകളും കൂടിച്ചേർന്ന് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2021ൽ തീരുമാനിച്ച ഫയൽ അഞ്ചു വർഷത്തിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അനുമതിക്കായി തന്റെ മുൻപിൽ എത്തിയതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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