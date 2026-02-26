വിനയായത് ഒരേ പേരും അച്ഛന്റെ പേരും; ശ്രീനിവാസന് ഇനി 'ക്ലിയർ' പാസ്പോർട്ട്, വീണ്ടും വിമാനം കയറുന്നു
മാർച്ച് പത്താം തീയതിയോടെ വിസ കാലാവധി തീരുമായിരുന്നു. ശ്രീനിവാസന്റെ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരത് വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു.
Published : February 26, 2026 at 5:13 PM IST
കാസർകോട്: ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ രണ്ടു തവണ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും നിരാശനായി മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ശ്രീനിവാസന് ഇനി ധൈര്യമായി വിദേശത്തേക്ക് പറക്കാം. ശ്രീനിവാസന്റെ പാസ്പോർട്ട് തിരികെ കിട്ടി. കർഷകനായ ശ്രീനിവാസൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മറികടക്കാനാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടു തവണ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും മടങ്ങി വരാനായിരുന്നു വിധി.
പൊലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അശ്രദ്ധയിൽ മറ്റൊരു ശ്രീനിവാസന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് കർഷകനായ ശ്രീനിവാസന്റെ വിലാസത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് വിനയായത്. ഒരു തവണ മുംബൈയിൽ നിന്നും മടക്കി അയച്ചപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലും എത്തി വിവരങ്ങൾ തിരുത്തിയെങ്കിലും ഇത് എയർപോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ മാറിയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം തവണയും ശ്രീനിവാസന് യാത്ര നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. മാർച്ച് പത്താം തീയതിയോടെ വിസ കാലാവധി തീരുമായിരുന്നു. ശ്രീനിവാസന്റെ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരത് വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു.
ഇന്നാണ് ശ്രീനിവാസന് പാസ്പോർട്ട് കൈയിൽ കിട്ടിയത്. ഇനി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എയർപോർട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അധികൃതർക്ക് നൽകാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. യാത്രയ്ക്കായുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യഥാർഥ ശ്രീനിവാസൻ
കാഞ്ഞങ്ങാട് അരയി സ്വദേശിയായ ശ്രീനിവാസന്റെ വീട്ടുപേര് കൊളത്തിങ്കാൽ ഹൗസ് എന്നാണ്. ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു ശ്രീനിവാസന്റെ വീട്ടുപേര് തരംബയിൽ എന്നാണ്. രണ്ടു ശ്രീനിവാസന്മാരുടെയും അച്ഛന്റെ പേര് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നാണ്.
പൊലീസ് വെരിഫിക്കേഷനിലാണ് അബദ്ധം പറ്റിയതെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്രീനിവാസന് സ്ഥലത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുണ്ട്, ഈ വിവരമാണ് കർഷകനായ ശ്രീനിവാസന്റെ പാസ്പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടിലായിപ്പോയത്. എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ കേസാണ് വിനയായത്. വിദേശത്തേക്ക് പോകാനായി ഇതിനകം തന്നെ ടിക്കറ്റിന് മാത്രം 60,000 രൂപയോളം ചെലവായതായി ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു.
സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം
ജനുവരി 15-നാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രീനിവാസൻ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ അവിടെനിന്നും താങ്കൾക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീനിവാസന്റെ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചുവെച്ച് നോട്ടീസ് നൽകി. കാരണം അറിയാതെ പകച്ചുനിൽക്കാൻ മാത്രമേ അന്ന് ശ്രീനിവാസന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ദുബായിലെത്തി ജോലിചെയ്ത് കടമെല്ലാം വീട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴുള്ള ഈ ദുരവസ്ഥ ശ്രീനിവാസനെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു.
പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അശ്രദ്ധയിൽ മറ്റൊരു ശ്രീനിവാസന്റെ കേസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാസത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് പ്രശ്നമായതെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഇതാണ് എയർപോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. യാത്ര മുടങ്ങിയതോടെ അന്ന് ടിക്കറ്റിനായി നൽകിയ 27,000 രൂപ നഷ്ടമായി. തുടർന്ന് ഹൊസ്ദുർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മാറ്റി അയച്ച് വീണ്ടും പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലെത്തി എല്ലാം ശരിയാക്കി. 20,000 രൂപ നൽകി വീണ്ടും ടിക്കറ്റെടുത്തു.
കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വഴിയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ യാത്ര നിശ്ചയിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 20-ന് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിനിടെ വീണ്ടും പ്രശ്നം. പഴയ കേസ് വീണ്ടും സിസ്റ്റത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലെ തിരുത്തൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. യാത്ര പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലും പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചുവെച്ചു. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗ്ഗമില്ലായിരുന്നു. ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും പ്രായമായ അമ്മയുമടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് ശ്രീനിവാസന്റേത്. ഇനി പുതിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ശ്രീനിവാസൻ വിമാനം കയറും.
