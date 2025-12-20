ETV Bharat / state

മലയാള സിനിമയുടെ 'ശ്രീ' മറഞ്ഞു, ഓര്‍മ്മയാകുന്നത് ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്‍റെ തമ്പുരാന്‍

സാധാരണക്കാരന്‍റെ വിഹ്വലതകളും രാഷ്‌ട്രീയവും എല്ലാം ശ്രീനിവാസന്‍ ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വിഷയമായി.

SREENIVASAN SANDESHAM SCREEN PLAY WRITER DIRECTOR
Sreenivasan (ETV file)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 20, 2025 at 10:29 AM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

വാര്‍പ്പ് നായക സങ്കല്‍പ്പത്തെ തച്ചുടച്ച് കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസിലേക്ക് ചേക്കേറിയ താരമായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്‍. മലയാളികളുടെ പാവം പാവം രാജകുമാരന്‍. നടന്‍ എന്നതിനപ്പുറം, തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകന്‍, ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്, നിര്‍മ്മാതാവ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും തിളങ്ങി. ഉള്ളടക്കം കൊണ്ട് മലയാള ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളുടെ മനസില്‍ മായാതെ തങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ഒരു പിടി ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ചാണ് മടക്കം.

Also Read: മോഹൻലാലിന്‍റെ കരിയർ മാറ്റിയ തിരക്കഥാകൃത്ത്; മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രീനിവാസൻ മാജിക്

സാധാരണക്കാരന്‍റെ വിഹ്വലതകളും രാഷ്‌ട്രീയവും എല്ലാം ശ്രീനിവാസന്‍ ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വിഷയമായി. 1991ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സന്ദേശത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയം ഇന്നും കേരളത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ സാമൂഹ്യമണ്ഡലങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. സാധാരണക്കാരന്‍റെ ജീവിതങ്ങളെ അസാധാരണമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കഥകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ചലച്ചിത്രകാരനായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്‍. 1976ല്‍ പി എ അബൂബക്കറിന്‍റെ മണിമുഴക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശ്രീനിവാസന്‍ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മലയാളികള്‍ക്ക് ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനുമുള്ള ധാരാളം സിനിമകള്‍ സമ്മാനിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നാടോടിക്കാറ്റ്, സന്ദേശം, തുടങ്ങി 225 ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചു. ശ്രീനിവാസന്‍ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത് അഭിനയിച്ച ചിന്താവിഷ്‌ടയായ ശ്യാമള, വടക്കുനോക്കിയതന്ത്രം എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ ദേശീയ, സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിത്യഹരിത ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച ചലച്ചിത്രകാരന്‍റെ ജീവിതത്തിനാണ് തിരശീല വീണിരിക്കുന്നത്.

SREENIVASAN SANDESHAM SCREEN PLAY WRITER DIRECTOR
sreenivasan (ETV file)

1956 ഏപ്രില്‍ നാലിന് കണ്ണൂര്‍ തലശേരിക്കടുത്തുള്ള പാട്യത്താണ് ജനിച്ചത്. കതിരൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് സ്കൂളിലും പഴശ്സിരാജ എന്‍എസ്എസ് കോളജിലുമായി പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. പിന്നീട് മദ്രാസിലെ ഫിലിം ചേംബര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിന്ന് സിനിമ അഭിനയത്തില്‍ ഡിപ്ലോമ നേടി. പ്രശസ്‌ത ചലച്ചിത്രതാരം രജനീകാന്ത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹപാഠി ആയിരുന്നു.

SREENIVASAN SANDESHAM SCREEN PLAY WRITER DIRECTOR
sreenivasan, sathyan anthikkadu (ETV file)

അഭിനയത്തിന്‍റെ ആദ്യ പാഠങ്ങള്‍ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് അക്കാലത്തെ വൈസ്‌പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ആയിരുന്ന എ പ്രഭാകരന്‍ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മേള എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കാനും ശ്രീനിവാസന് അവസരം നല്‍കി.

1984ല്‍ ഓടരുതമ്മാവാ ആളറിയാം എന്ന പ്രിയദര്‍ശന്‍ ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു തിരക്കഥാകൃത്തായി അരങ്ങേറിയത്.

SREENIVASAN SANDESHAM SCREEN PLAY WRITER DIRECTOR
sreenivasan (ETV file)

മലയാളത്തില്‍ തിരക്കഥാ രംഗത്തെ രാജശില്‍പ്പി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കെ ജി ജോര്‍ജിനൊപ്പം സഹകരിക്കാനായതും ശ്രീനിക്ക് ഗുണകരമായി. ഇടത് സഹയാത്രികനായിരുന്നെങ്കിലും ഇടത് വലത് വ്യത്യാസമില്ലാതെ സമകാലിക രാഷ്‌ട്രീയത്തെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ തെല്ലും മടിച്ചില്ല.

SREENIVASAN SANDESHAM SCREEN PLAY WRITER DIRECTOR
sreenivasan (ETV file)

തിരക്കഥ രചന എന്ന അണ്ഡകടാഹത്തിലേക്ക് എന്ന ബലമായി തള്ളിയിട്ട ഭീകരനാണ് പ്രിയദര്‍ശന്‍ എന്ന് ശ്രീനി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓടരുതമ്മാവാ ആളറിയാം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം തൂലിക ചലിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ജഗദീഷിന്‍റെ കഥയില്‍ സിബി മലയില്‍ മുത്താരംകുന്ന് പി ഒ എന്ന ചിത്രത്തിനും ശ്രീനിവാസന്‍ തിരക്കഥ തയാറാക്കി. ഇതും ഹിറ്റായതോടെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി സിനിമകള്‍ തേടി വന്നു. ഇന്നും ഒളിമങ്ങാതെ നമ്മുടെ ഇടയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ശ്രീനിവാസന്‍റെ ചില പ്രശസ്‌ത ഡയലോഗുകള്‍ എന്തായിരുന്നു ആ എഴുത്ത് ജീവിതം എന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ബുദ്ധി നമുക്ക് എന്താ നേരത്തെ തോന്നാതിരുന്നത് ദാസാ, ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് വിജയാ, പോളണ്ടിനെ പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത്, തോറ്റത് എന്ത് കൊണ്ട് ഇന്നും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഹിറ്റായി ഓടുന്ന ശ്രീനിവാസന്‍ ഡയലോഗുകള്‍ക്ക് പഞ്ഞമില്ല.

SREENIVASAN SANDESHAM SCREEN PLAY WRITER DIRECTOR
sreenivasan (ETV file)

ശ്രീനിയുടെ തിരക്കഥകളില്‍ ഫാന്‍റസി കാണാനേ കഴിയില്ല. ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് ചീന്തിയെടുത്ത കഥകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റേത്. ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ ശ്രീനി പറഞ്ഞ കഥകള്‍ ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയില്‍ ജീവിക്കുന്നു.

കാരിക്കേച്ചര്‍ സ്വഭാവമുള്ളവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പാത്ര സൃഷ്‌ടികള്‍. ഗൗരവ പൂര്‍ണമായ വിഷയങ്ങള്‍ പോലും നര്‍മ്മത്തിലും ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലും അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനായി.

SREENIVASAN SANDESHAM SCREEN PLAY WRITER DIRECTOR
sreenivasan mohanlal (ETV file)

സന്‍മനസുള്ളവര്‍ക്ക് സമാധാനം, ടി പി ബാലഗോപാലന്‍ എംഎ, ഗാന്ധിനഗര്‍ സെക്കന്‍ഡ് സ്‌ട്രീറ്റ്, നാടോടിക്കാറ്റ്, തലയണമന്ത്രം, ഗോളാന്തര വാര്‍ത്ത, ചമ്പക്കുളം തച്ചന്‍, വരവേല്‍പ്പ്, സന്ദേശം, ഉദയനാണ് താരം, മഴയെത്തും മുമ്പേ, അഴകിയ രാവണന്‍, ഒരു മറവത്തൂര്‍ കനവ്, അയാള്‍ കഥയെഴുതുകയാണ്, കഥ പറയുമ്പോള്‍, ഞാന്‍ പ്രകാശന്‍ തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് അദ്ദേഹം തിരക്കഥ ഒരുക്കി. സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ 2018 ഡിസംബറില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഞാന്‍ പ്രകാശന്‍ ആണ് ശ്രീനിവാസന്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ തിരക്കഥ എഴുതിയ ചിത്രം.

SREENIVASAN sandesham screen play writer director
sreenivasan, sathyan anthikkadu, innocent (ETV file)

മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്ന എന്ന ചിത്രത്തിലെ എം എ ധവാന്‍, ചിദംബരത്തിലെ മുനിയാണ്ടി, നാടോടിക്കാറ്റിലെ കുറ്റന്വേഷകനായ വിജയന്‍, പൊന്‍മുട്ടയിടുന്ന താറാവിലെ സ്വര്‍ണപ്പണിക്കാരന്‍, പാവം പാവം രാജകുമാരനിലെ പാരലല്‍ കോളജ് അധ്യാപകന്‍, വടക്കുനോക്കിയന്ത്രത്തിലെ തളത്തില്‍ ദിനേശന്‍, തേന്‍മാവിന്‍ കൊമ്പത്തിലെ മാണിക്യന്‍, ഉദയനാണ് താരത്തിലെ സരോജ് കുമാര്‍, അറബിക്കഥയിലെ ക്യൂബ മുകുന്ദന്‍ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി വേഷങ്ങള്‍. മഴയെത്തും മുമ്പേ(1995), സന്ദേശം(1991) എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടി. അഞ്ച് തവണ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം ശ്രീനിവാസനെ തേടിയെത്തി. മികച്ച കഥ(സന്ദേശം), മികച്ച തിരക്കഥ( മഴയെത്തും മുമ്പേ) മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം(ചിന്താവിഷ്‌ടയായ ശ്യാമള) മികച്ച ചിത്രം(വടക്കുനോക്കിയതന്ത്രം)പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്‌കാരം(തകരച്ചെണ്ട) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ശ്രീനിവാസനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Last Updated : December 20, 2025 at 10:50 AM IST

TAGGED:

SREENIVASAN
SANDESHAM
SCREEN PLAY WRITER
DIRECTOR
SREENIVASAN PROFILE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.