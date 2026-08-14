'കേരളം കേരളം കേളി കൊട്ടുയരുന്ന കേരളം'; സുരേഷ് ഗോപി മറവി രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകട്ടെയെന്ന് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
'കേരളം കേരളം' എന്ന ഗാനം എഴുതിയ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എന്ന സേവകൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപി തയ്യാറായില്ലെന്ന് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി.
By PTI
Published : August 14, 2026 at 4:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് കേരള എന്നതിൽ നിന്ന് 'കേരളം' എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് "കേരളം കേരളം കേളി കൊട്ടുയരുന്ന കേരളം.." എന്ന ഗാനം പാർലമെൻ്റിൽ ആലപിക്കുന്നതിനിടെ ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവായ തൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപി വിട്ടുപോയെന്ന് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി.
എം ടി വാസുദേവൻ നായർ, ജോൺസൺ, വയലാർ, ജി ദേവരാജൻ തുടങ്ങിയ മലയാള സാഹിത്യ-സംഗീത രംഗത്തെ അതികായകന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലുമുള്ള തൻ്റെ താൽപ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലനാവുകയും ചെയ്ത സുരേഷ് ഗോപി 'കേരളം കേരളം' എന്ന ഗാനം എഴുതിയ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എന്ന സേവകൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും ചിലപ്പോൾ തൻ്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമായതിനാലായിരിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ "ഒരു മഹാകവി" എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തതെന്നും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പരിഹസിച്ചു.
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സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് 'കേരളം' എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി പാർലമെൻ്റിൽ സംസാരിച്ചതിലും "കേരളം കേരളം, കേളി കൊട്ടുയരുന്ന കേരളം" എന്ന് പാടിയതിലും സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ തമ്പി പറഞ്ഞു. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആദ്യകാല അഭിനയ ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അനുസ്മരിക്കുകയും കേന്ദ്രമന്ത്രി തൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
1980ൽ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച 'യുവജനോത്സവം' എന്ന ചിത്രം നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ, അന്ന് ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയെ താൻ പ്രധാന പ്രതിനായകനായി അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നും സുരേഷ് ഗോപി നായകനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, സംവിധായകൻ ഐ വി ശശിയോട് അക്ഷരത്തെറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നായകനാക്കാൻ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും തമ്പി പറഞ്ഞു.
ആ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ രചിച്ചത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ്. അക്കാലത്ത് ജനപ്രിയനായിരുന്ന മറ്റൊരു യുവനടനെ ശശി ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, സുരേഷ് ഗോപി നായകനായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊല്ലത്തെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അമ്മ ചിത്രം കണ്ടതിനുശേഷം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി പറഞ്ഞതായി തമ്പി ഓർമ്മിച്ചു.
"ആരിൽ നിന്നും നന്ദി പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്ന സത്യം എനിക്കറിയാം. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറന്നിരിക്കാം. 86 വയസുള്ളപ്പോഴും ഈ സംഭവങ്ങൾ താൻ മറന്നിട്ടില്ല. മന്ത്രി തൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറവിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. "ബന്ധുവാര് ശത്രുവാര്, ബന്ധനത്തിൻ നോവറിയും, കിളിമകളെ പറയൂ..." എന്നീ വരികൾ താൻ എഴുതിയതാണെന്നും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി ഇടയ്ക്കിടെ ആ വരികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ നല്ലതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു.
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