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ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരെ വരവേൽക്കാൻ നാടൊരുങ്ങി; സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക്

ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിരയാണുള്ളത്. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

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Sreekrishna Jayanthi Kerala (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 7:56 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും വഴിപാടുകളും പുലർച്ചെ മുതൽ ആരംഭിച്ചു. വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ശോഭായാത്രകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാർ അണിനിരക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിരയാണുള്ളത്. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം ഒരുക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് വിഐപി ക്യൂ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി.

മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്കാണ് ഇന്ന് പിറന്നാൾ സദ്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ സദ്യയുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. മമ്മിയൂർ ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശോഭായാത്രകളും രാവിലെ മുതൽ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. ശീവേലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് കൃഷ്ണവേഷം ധരിച്ച് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി കൃഷ്ണവേഷത്തിൽ എത്തുന്ന വികാസ് എന്ന ഭക്തൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ പാൻ സ്റ്റിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് ചമയങ്ങൾ ഒരുക്കി കാത്തുനിൽക്കുന്ന കാഴ്‌ചയും ശ്രദ്ധേയമായി.

പത്തനംതിട്ട ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലും വിപുലമായ ചടങ്ങുകളാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രസിദ്ധമായ അഷ്ടമി രോഹിണി വള്ളസദ്യ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് നടക്കും. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. 52 കരകളിൽ നിന്നുള്ള പള്ളിയോടങ്ങൾ ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തും. പള്ളിയോടങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്കും മറ്റ് ഭക്തർക്കും ഒരുപോലെ വള്ളസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ വള്ളസദ്യകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി പഴയകാല വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അഷ്ടമി രോഹിണി വള്ളസദ്യ ഒരുക്കുന്നത്. താമരപ്പൂവും മറ്റ് പൂജാദ്രവ്യങ്ങളുമായി നിരവധി ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പാൽപ്പായസ വഴിപാടാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. രാത്രി 11.30 മുതൽ 12 മണി വരെ നടക്കുന്ന അവതാര പൂജയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ചടങ്ങ്. പഴം, പഞ്ചസാര, വെണ്ണ എന്നിവയും പ്രത്യേക പുഷ്‌പാഞ്ജലിയും ഭക്തർ വഴിപാടായി നൽകുന്നുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഭക്തർക്ക് ഭക്ഷണവും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പ്രസാദ ഊട്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ശോഭായാത്രകളാണ് വൈകിട്ട് നടക്കുന്നത്. നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും വാദ്യമേളങ്ങളും ശോഭായാത്രകൾക്ക് മിഴിവേകും. ഗ്രാമനഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാടെങ്ങും അമ്പാടിയായി മാറുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് എങ്ങും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി വലിയ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

GURUVAYUR SREEKRISHNA JAYANTHI
ARANMULA VALLA SADYA TODAY
KOZHIKODE PARTHASARATHY TEMPLE
ASHTAMI ROHINI FESTIVAL
SREEKRISHNA JAYANTHI KERALA

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