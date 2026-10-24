"സംതൃപ്തി നെല്കൃഷിയില്"; അധ്യാപനത്തിനിടയില് 17 ഏക്കറില് പൊന്ന് വിളയിച്ചു, നാടിന് അഭിമാനമായി ശ്രീജിത്ത് മാഷ്
പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ പാടശേഖരങ്ങൾ സന്ദര്ശിച്ചവരില് മന്ത്രിമാരും, കൃഷിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമാണെന്ന് പിന്നിലെന്ന് ശ്രീജിത്ത്, മാതൃകാ അധ്യാപകൻ അഭിമാനമെന്ന് നാട്ടുകാര്.
Published : October 24, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 12:19 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: അധ്യാപന തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നെൽകൃഷിയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു മാതൃകാ അധ്യാപകൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. പയ്യമ്പള്ളി സെൻ്റ് കാതറിൻസ് സ്കൂളിലെ രാഷ്ട്രതന്ത്രവിഭാഗം അധ്യാപകനായ ശ്രീജിത്ത് എസ്.ആറാണ് പതിനേഴ് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്ത് കർഷകർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത്. കൃഷിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അർപ്പണബോധവും വ്യക്തമാക്കുന്ന
കർഷകനെ പരിചയപ്പെടാം.
കണിയാമ്പറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ താഴെ വരദൂരിലാണ് ശ്രീജിത്ത് മാഷിൻ്റെ പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ പാടശേഖരങ്ങൾ ഉള്ളത്. വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ പിതാവ് രാമചന്ദ്രൻ നായർക്കൊപ്പം കൃഷിയിൽ സജീവമായിരുന്ന ശ്രീജിത്ത്, അധ്യാപന ജോലി ലഭിച്ചപ്പോഴും പ്രകൃതിയോടുള്ള ആ ബന്ധം കൈവിട്ടില്ല.
കാർഷികമേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും നെൽകൃഷിയെ കൈയൊഴിയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല. ലാഭേച്ഛയേക്കാൾ ഉപരി കൃഷിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ പതിനേഴ് ഏക്കറിലെ പൊന്നുവിളയിക്കലിന് പിന്നിലുള്ളത്.
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രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൃഷിയിടത്തിലെത്തുന്ന ശ്രീജിത്ത് മാഷിന് പിന്തുണയുമായി അധ്യാപികയായ ഭാര്യ സോണിയും മക്കളായ റിത്വികയും ഉജ്വലുമുണ്ട്. അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമനുമായി വലിയ അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന ശ്രീജിത്ത്, രാമേട്ടനിൽ നിന്ന് വിത്തുകൾ വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്ത് തിരിച്ചുനൽകിയ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ നഞ്ചകൃഷിക്ക് കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖും ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എയുമെല്ലാം ശ്രീജിത്തിൻ്റെ പാടത്ത് നേരിട്ടെത്തി സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു.
"സംതൃപ്തി നെല്കൃഷിയില്"
അധ്യാപന ജോലിയില് നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാള് സംതൃപ്തി നെല് കൃഷിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നു. കേരളത്തില് നെല്കൃഷി അന്യനിന്നു പോകുന്നുവെന്നും അതിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "പതിനേഴ് വര്ഷമായി ഞാന് കൃഷിയില് സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. നിരവധി വിത്തുകളാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത്. പാലക്കാടന് മട്ടയാണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാന വിത്തിനം, അന്നപൂര്ണയും കൊടക് മട്ടയും മലബാര് മട്ടയും ഇവിടത്തെ മറ്റ് വിത്തിനങ്ങളാണ്. ഉമ വിത്തിനത്തിന് പൊക്കം കുറവാണ്. സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്ക്കും ഇതൊരു പ്രചോദനമാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും " അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഞാറുനട്ട് ആറുമാസം കൊണ്ടാണ് വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നത്. വന്യമൃഗശല്യം കുറവായതിനാൽ ഇവിടെ നഞ്ചയും പുഞ്ചയും കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധാരണ 30 കിലോ നെല്ല് വേണ്ടിവരുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗത രീതികളിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൃഷി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൊയ്ത്തിനും മറ്റും മെഷീനുകൾ എത്തുന്നതോടെ ഒന്നരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരേക്കർ സ്ഥലം കൊയ്തെടുക്കാനും നെല്ല് വേർതിരിച്ച് കച്ചി അപ്പോൾ തന്നെ റോളാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കുന്നു.
പ്രാദേശിക തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും ജോലിക്കായി ഇവിടെയെത്തുന്നുണ്ട്. നെൽകൃഷിക്കൊപ്പം വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്ത് കാപ്പി, കമുക്, കുരുമുളക്, തെങ്ങ്, ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നാനാവിധ കൃഷികളും ശ്രീജിത്ത് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അധ്യാപനത്തോടൊപ്പം മണ്ണറിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ മാതൃകാ അധ്യാപകൻ നാടിനാകെ അഭിമാനമായി മാറുകയാണ്.
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