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ഭ്രാന്താലയത്തിൽ നിന്ന് സമത്വത്തിലേക്ക്; കേരളത്തെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഗുരുസ്‌മരണയിൽ കേരളക്കര

"ബ്രാഹ്മണനല്ല, താൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഈഴവ ശിവനെയാണ്" എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്ന ജാതിമേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിളക്കി. മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ ചേരിതിരിഞ്ഞ് പോരാടുമ്പോൾ ഗുരു ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 11:01 AM IST

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ന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ജാതിഭ്രാന്തിൻ്റെയും ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരളക്കര. "ഭ്രാന്താലയം" എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു ഭൂതകാലം കേരളത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തൊട്ടുകൂടാത്തവനായും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവനായും അകറ്റിനിർത്തിയ കാലം.

അവിടെയാണ് ശാന്തവും എന്നാൽ ദൃഢവുമായ വിപ്ലവവുമായി ഗുരുദേവൻ കടന്നുവന്നത്. 1888-ൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ ചരിത്രത്തെത്തന്നെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. "ബ്രാഹ്മണനല്ല, താൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഈഴവ ശിവനെയാണ്" എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്ന ജാതിമേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിളക്കി.

വിശ്വമാനവികതയുടെ സന്ദേശം

മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ ചേരിതിരിഞ്ഞ് പോരാടുമ്പോൾ ഗുരു ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം ഇന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദർശനമാണ്.

"ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്."

മനുഷ്യരെയെല്ലാം ഒന്നായി കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ഗുരു, മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു. ജാതി ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറം വിശ്വമാനവികത എന്ന വലിയ ആശയമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്.

അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ (1888)
കേരളത്തിലെ ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ വിപ്ലവമായിരുന്നു 1888-ൽ നടന്ന അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ. ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം ദൈവപ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ഗുരു നെയ്യാറിലെ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ മേൽജാതിക്കാരോട് "നാം നമ്മുടെ ശിവനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്" എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള മേൽക്കോയ്മയുടെ അടിത്തറയിളക്കി.

ആലുവ സർവ്വമത സമ്മേളനം (1924)
"വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ്" എന്ന ആപ്തവാക്യത്തോടെ 1924-ൽ ഗുരു ആലുവയിൽ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സർവ്വമത സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

അറിവാണ് ആയുധം
"വിദ്യകൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുവിൻ, സംഘടനകൊണ്ട് ശക്തരാകുവിൻ" എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം വലിയൊരു ജനതയെ ഉണർത്തി. 1903-ൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം (SNDP) രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു സംഘടിത രൂപം നൽകി. കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച കാലത്ത്, 'ക്ഷേത്രങ്ങളല്ല വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഇനി ഉയരേണ്ടത്' എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന അക്ഷരവെളിച്ചത്തിനും പുരോഗതിക്കും വഴിമരുന്നിട്ടത് ഗുരുവിൻ്റെ ഈ ദീർഘവീക്ഷണമായിരുന്നു.

തൊഴിലും വ്യവസായവും
സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും അനിവാര്യമാണെന്ന് ഗുരു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിനായി കൃഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിലുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പല്ലനയിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യവസായ പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തു.

സമകാലിക ലോകത്ത് ഗുരുവിൻ്റെ പ്രസക്തി

മതസൗഹാർദ്ദവും സമാധാനവും ലോകത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോകുന്നത്. ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ ഇന്നും അകലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഗുരുവിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് അന്നത്തേക്കാളേറെ ഇന്ന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന സാർവ്വലൗകിക ദർശനം ലോകത്തിന് നൽകിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേരളത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും കാടുകളെ വെട്ടിമാറ്റി, മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഈ നാടിനെ നയിച്ചു. ആ പുണ്യജീവിതവും ആശയങ്ങളും ഇന്നും ജാതിരഹിത സമൂഹത്തിനായുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിവിളക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ഓര്‍മ പുതുക്കി ചെന്നിത്തല

"മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് മാനവികതയിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു" എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല തിങ്കളാഴ്ച ഗുരുദേവന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. അതിരുകളില്ലാത്ത മാനവികതയുടെ പ്രവാചകനായിരുന്നു ഗുരു എന്ന് ചെന്നിത്തല തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. എല്ലാ ഭേദചിന്തകളും മാഞ്ഞുപോകുന്നിടത്താണ് ഏകത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം ഉണരുന്നത്. ആ മഹാജ്യോതിസിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി ഞാൻ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൗഹാര്‍ദ സന്ദേശവുമായി സണ്ണി ജോസഫ്

വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷനുമായ സണ്ണി ജോസഫും ഗുരുവിൻ്റെ സമാധി ദിനത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും തത്ത്വചിന്തയിലൂടെയും കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക മനസ്സാക്ഷിയെ മാറ്റിമറിച്ച ദീർഘദർശിയായിരുന്നു ഗുരു എന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു.

"കാലം കടന്നുപോകുന്തോറും കൂടുതൽ തിളക്കമാർന്നതായി മാറുന്ന" ഗുരുവിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായി തുടരുകയാണ്, മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്തായ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട്, പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞ നമുക്ക് പുതുക്കാമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് കുറിച്ചു.

മതേതര കേരളത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ഗുരു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സന്ദേശം

നവോത്ഥാന കേരളത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സമാധി ദിനമാണ് ഇന്ന്. ​ജാതിചിന്തകളും അനാചാരങ്ങളും ഇരുൾ വീഴ്ത്തിയ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അറിവിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും വെളിച്ചം പരത്തിയ നവോത്ഥാന സൂര്യനായിരുന്നു ഗുരു. മനുഷ്യൻ്റെ ജാതി മനുഷ്യത്വമാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഗുരുദേവൻ കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചാലകശക്തിയായി നിലകൊണ്ടു.

​അരുവിപ്പുറത്തെ ശിവപ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ സവർണ്ണ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അധീശത്വത്തെയാണ് ഗുരു ചോദ്യം ചെയ്തത്. അധഃസ്ഥിതരുടെ അവകാശപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാൻ ഗുരുവിനായി. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാനും ഗുരുവിനു കഴിഞ്ഞു. പരമ്പരാഗത കുലത്തൊഴിലുകളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ട ജനതയെ വ്യവസായങ്ങളിലേക്കും പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്കും നയിച്ച്, സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെ പാത വെട്ടിത്തുറക്കാൻ അദ്ദേഹം വഴികാട്ടി.

കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ജാതീയമായ അടിത്തറയെ ഇളക്കിമാറ്റാൻ പോന്ന വിധമായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും. ​ജാതിരഹിതവും മതനിരപേക്ഷവുമായ സമൂഹ നിർമ്മിതിക്ക് അടിത്തറ പാകിയ ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ എന്നും നമുക്കു വഴികാട്ടുന്ന വെളിച്ചമാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരുവിൻ്റെ ഓർമ്മ, സമത്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായ നല്ല നാളെയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാണത്തിന് ഊർജ്ജം പകരുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ കുറിച്ചു.

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