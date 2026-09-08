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ശോഭാ യാത്രക്കിടയിൽ യുവാവിനെ വളഞ്ഞിട്ട് മർദിച്ചു; ഏഴ് ആർഎസ്‌എസ്‌-ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ്

തൃശൂർ അടാട്ട് സ്വദേശി അരുൺ ബാലനെ ആർഎസ്‌എസ്‌-ബിജെപി പ്രവർത്തകർ സംഘം ചേർന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. പേരാമംഗലം പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

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ശോഭാ യാത്രയ്‌ക്കിടയിൽ യുവാവിനെ മർദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 12:53 PM IST

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തൃശൂർ: ശ്രീകൃഷ്‌ണജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ശോഭാ യാത്രയ്‌ക്കിടയിൽ യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഏഴ് ആർഎസ്‌എസ്‌-ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. പേരാമംഗലം പൊലീസാണ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൃശൂർ അടാട്ട് സ്വദേശി അരുൺ ബാലനെ ആർഎസ്‌എസ്‌-ബിജെപി പ്രവർത്തകർ സംഘം ചേർന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. മഹേഷ്, വിജിത്ത്, അഭിലാഷ്, രാകേഷ്, മണികണ്‌ഠൻ, രാജു, അപ്പു എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.

ശോഭാ യാത്ര നടക്കുന്നതിനിടയിൽ റോഡിന് സൈഡിലൂടെ സ്‌കൂട്ടറിൽ പോകുകയായിരുന്നു യുവാവ്. ഇതിനിടയിൽ ശോഭാ യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്ന ചിലര്‍ സംഘം ചേര്‍ന്നെത്തി യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ വളഞ്ഞിട്ട് മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അരുണ്‍ പൊലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. അരുണിനെ റോഡിലിട്ട് ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മര്‍ദനമേറ്റ അരുണിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിൽ പേരാമംഗലം പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആർഎസ്‌എസ്‌ പ്രവർത്തകർ മർദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് അരുണിൻ്റെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ പേരാമംഗലം പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തിപ്പോരുന്നു.

ശോഭാ യാത്രയ്‌ക്കിടയിൽ യുവാവിനെ മർദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

എതിർ കേസുമായി ബിജെപി പ്രവർത്തകർ

അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരും പേരാമംഗലം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അരുൺ ബാലൻ, നിഖിൽ, രാഹുൽ എന്നിവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്‌തതാണ് തർക്കമുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്നാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ശോഭാ യാത്രയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി റോഡിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നും പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയം അരുണും സംഘവും മനഃപൂർവ്വം ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ഘോഷയാത്രയിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായ തരത്തിൽ പെരുമാറിയെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. ഈ തർക്കമാണ് പിന്നീട് കൈയേറ്റത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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തൃശൂർ ജില്ലയിലെ 800 ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിലായി വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ശോഭാ യാത്രകൾ നടന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്നേ ദിവസം നഗരത്തിൽ അണിനിരന്നത്. തൃശൂർ നഗരം, ഗുരുവായൂർ, കുന്നംകുളം, വടക്കാഞ്ചേരി, ചാലക്കുടി, ഇരിങ്ങാലക്കുട, കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുടങ്ങി വിവിധ നഗര-ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാശോഭാ യാത്രകൾ അരങ്ങേറി.

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TAGGED:

PERAMANGALAM POLICE
SHOBHA YATHRA ATTACK CASE
POLICE CASE ON ATTACK CASE THRISSUR
SHOBHAYATRA ASSAULT CASE THRISSUR
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