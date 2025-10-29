ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം നടന്ന പത്മതീര്ത്ഥവും 150 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള താളിയോല ശേഖരവും; ദ്വാപരയുഗ ഓർമകളുമായി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം
ചതുർയുഗങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതായ ദ്വാപര യുഗത്തില് പിറവിയെടുത്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പറയാനുള്ളത് കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒലിച്ചുപോകാത്തൊരു ചരിത്രമാണ്
കാസര്കോട്: ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും കൈകോർക്കുന്ന അപൂർവം ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായി തൃക്കരിപ്പൂര് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ വിശ്വാസികൾക്ക് ആശ്വാസ കേന്ദ്രമായി ചക്രപാണി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം. ചതുർയുഗങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതായ ദ്വാപര യുഗത്തില് പിറവിയെടുത്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പറയാനുള്ളത് കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒലിച്ചുപോകാത്തൊരു ചരിത്രമാണ്. ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം നടന്ന പത്മതീർത്ഥവും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രരേഖകളായ താളിയോലകളും പ്രകൃതി ഭംഗിയുമൊക്കെകൊണ്ട് അതി മനോഹരമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം.
ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചതുർബാഹു വിഗ്രഹത്തോടു കൂടിയ മഹാവിഷ്ണുവാണ്. പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടതകളും നിങ്ങളുടെ കാലിൽ മുതലയെ പോലെ കടിക്കുമ്പോൾ ചക്രപാണിയായ മഹാവിഷ്ണു രക്ഷകനായി എത്തും എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം. മഹാഗണപതി, വനശാസ്താവ്, ദുർഗ്ഗ എന്നിവരാണ് ഉപദേവന്മാർ. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ പഴക്കം അറിയില്ലെങ്കിലും, ഇവിടുത്തെ തമിഴ് ലിഖിതങ്ങൾ പറയുന്നത് മലയാള വർഷം 410 (CE 1235) ൽ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമിച്ചു എന്നാണ്. കരിയുടെ (ആനയുടെ) ഊര് ആണ് ശ്രീകരിപുരവും പിന്നെ തൃക്കരിപ്പൂരും ആയതെന്ന വിശ്വാസവും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം നടന്ന പുണ്യതീർത്ഥം
ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളമായ പത്മതീർത്ഥം ആണ് ചക്രപാണി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഈ കുളത്തിൽ വെച്ചാണ് ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം നടന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപം കിട്ടിയ 'ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ 'എന്ന ഒരു പാണ്ഡ്യ രാജാവ്
ആനയായി മാറി. ഈ ആന കുളിക്കാനായി താമരക്കുളത്തിൽ (ചിറയിൽ) ഇറങ്ങി. ആനയുടെ കാലിൽ മുതല കടിച്ചു പിടിച്ചു. ദേവശാപമേറ്റ 'ഹുഹു' എന്ന ഗന്ധർവനായിരുന്നു ആ മുതല.
കരയ്ക്ക് കയറാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ച ആന കുളത്തിലെ താമരപ്പൂവ് പറിച്ച് എടുത്തുയർത്തി വിഷ്ണു ഭഗവാനോട് പ്രാർഥിച്ചു. അപ്പോൾ ഗരുഡൻ്റെ പുറത്ത് ലക്ഷ്മീസമേതനായി എത്തിയ മഹാവിഷ്ണു മുതലയുടെ തല സുദർശനചക്രം കൊണ്ട് അറുത്ത് ആനയെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മോക്ഷവും ലഭിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസം. ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം നടന്ന പുണ്യ ഭൂമി ആയതിനാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
പക്ഷേ ഇത്രയും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കുളമാകട്ടെ ഇപ്പോള് നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്. അതില് നാടൊന്നാകെ ആശങ്കയിലുമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സരോവര് പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുത്തി കുളം നവീകരിക്കാനുള്ള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും നടപ്പായില്ലെന്ന് ക്ഷേത്രജീവനക്കാരന് മാധവന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള് കുളം നവീകരണത്തിനായി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 40 ലക്ഷം പാസായതായി പറയുന്നു. പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ആ ഫണ്ടും നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും മാധവന് പങ്കുവച്ചു. പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കുളം നവീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഉള്പ്പെടെ ആവശ്യം.
'കന്നി കൊട്ടാരത്തിലെ' അമൂല്യ താളിയോലകൾ
ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള കന്നി കൊട്ടാരത്തിൽ 150 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള, അയ്യായിരത്തിലധികം അപൂർവ താളിയോലകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് പലതും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമൂല്യ നിധിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇവ പൂർണമായും നശിക്കും. ഒപ്പം ഒരു പഴയ ചരിത്രവും ഇല്ലാതാകും. പഴയ മലയാള ലിപികളിൽ എഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നാടുവാഴികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും കൈപ്പടകളുണ്ട്. ചിറക്കൽ രാജാവ് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയ രേഖകൾ, രാജാക്കന്മാരുടെ ആശയവിനിമയങ്ങൾ, സമീപ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവ നടത്തിപ്പ് രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ ഈ താളിയോലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറം ഈ നാട് എങ്ങനെയെന്നു മനസിലാക്കിത്തരുന്ന താലിയോലകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.
ഓരോ കെട്ടിലും ഇരുപതിലധികം താളിയോലകൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിരവധി കെട്ടുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. നേരത്തെ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അധികൃതർ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം നീണ്ടു പോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും താളിയോലകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പുരാവസ്തു വകുപ്പ്. ഈ താളിയോലകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി പോലെ തയ്യാറാക്കിയാൽ വിദേശികളെ അടക്കം ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ഇവര് കരുതുന്നു.
നട തുറക്കുന്ന സമയവും വിശേഷങ്ങളും
രാവിലെ 4. 30ന് നട തുറന്നു ഉച്ചപ്പൂജയോടെ 11 മണിക്ക് നടക്കും. വൈകിട്ട് 5.30 ന് നട തുറന്ന് അത്താഴപ്പൂജ കഴിഞ്ഞ് 8 ന് നട അടയ്ക്കും. നിറ പുത്തരി, പാൽ പായസം, ചുറ്റുവിളക്ക് എന്നിവ വിശേഷ വഴിപാടുകളാണ്. മീനമാസത്തിൽ ചതയത്തിന് കൊടി കയറി രോഹിണി നാളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏഴു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവം നടക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും തിരുവോണനാളിൽ അന്നദാനം നടക്കുന്നു. കന്നിമാസത്തിലെ തിരുവോണം വിശേഷമാണ്. തിരുവോണം ഊട്ട് നടത്തിയാൽ സന്താനഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം.
എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം
തൃക്കരിപ്പൂരിൽനിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താം. അടുത്തുള്ള പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആറ് കിലോ മീറ്റർ അകലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരാണ്. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ എക്സ്പ്രസ്സ് ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്.