'മെസിയെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത്!'; ചോദ്യങ്ങളിൽ പ്രകോപിതനായി കായിക മന്ത്രി, മൈക്ക് തട്ടിതെറിപ്പിച്ച് എംഎൽഎ
തൃശൂർ എരുമപ്പെട്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് മന്ത്രി പ്രകോപിതനായത്. മലയാളത്തിലെ സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലിലെ റിപ്പോർട്ടറെ തോളിൽ കൈയ്യിട്ടു ബലമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
Published : October 27, 2025 at 5:18 PM IST
തൃശൂർ: മെസിയും അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ സംഘവും കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ. തൃശൂർ എരുമപ്പെട്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് മന്ത്രി പ്രകോപിതനായത്. മലയാളത്തിലെ സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലിലെ റിപ്പോർട്ടറെ തോളിൽ കൈയ്യിട്ടു ബലമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ പ്രകോപിതനായ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയ സ്കൂളിലേയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറിപ്പോവുക ആയിരുന്നു. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മൈക്കും ക്യാമറയും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മെസി വരുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള് സ്പോൺസറോട് ചോദിക്കാനും മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത്രി അത്യാവശത്തിനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് കുന്നംകുളം എംഎൽഎ എസി മൊയ്തീൻ്റെ പ്രതികരണം. 'ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കാനാണോ' എന്ന് എസി മൊയ്തീൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.
പൊലീസുകാരുടെ കൈയ്യേറ്റത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മൈക്കും എംഎൽഎ എസി മൊയ്തീൻ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തള്ളിമാറ്റി. മൈക്ക് ഓഫാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം വൃത്തികേട് കാണിക്കരുതെന്ന് എസി മൊയ്തീൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പാർട്ടി അനുയായികളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പ്രകോപിതരായി.
ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഹൈബി ഈഡനും
കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിലാണ് എംപി ഹൈബി ഈഡൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. അര്ജൻ്റീന ഫുട്ബോള് ടീം എത്തുന്നുവെന്ന പേര് പറഞ്ഞ് ദുരൂഹ ഇടപാടുകള് നടന്നുവെന്ന് ഹൈബി ഈഡന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. മെസിയുടെയും അര്ജന്റീന ടീമിന്റെയും മത്സരത്തിന്റെ പേരിൽ കലൂര് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്പോണ്സർ നടത്തുന്ന നവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയാണ് എംപി ചോദ്യം ചെയ്തത്.
സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റിക്ക് (ജിസിഡിഎ) ഹൈബി ഈഡൻ എംപി വിശദീകരണം അവശ്യപ്പെട്ട് കത്തു നൽകിയിരുന്നു. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് എംപിയുടെ കത്ത്.
കേരളത്തിലേയ്ക്ക് മെസിയും അർജൻ്റീനയും നവംബറിൽ എത്തില്ലെന്ന സ്ഥിരീകരണം വന്നതോടെയാണ് മന്ത്രിയ്ക്കും സ്പോൺസർക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്ന് തുടങ്ങിയത്. അർജൻ്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ മത്സരത്തിൻ്റെ അടുത്ത വിൻഡോയിൽ കേരളത്തിലെ കളിയും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് സ്പോൺസർ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മെസി കേരളത്തിലേക്ക് വരാത്തതിൽ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് സ്പോൺസർമാരാണെന്നുമായിരുന്നു കായിക മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ മുമ്പ് നൽകിയ മറുപടി.
ALSO READ: "മെസി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നു, കലൂര് സ്റ്റേഡിയം സ്പോണ്സര്ക്ക് കൈമാറിയതിന് പിന്നില് ദുരൂഹത", ചോദ്യങ്ങളുമായി ഹൈബി ഈഡൻ