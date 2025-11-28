ETV Bharat / state

"എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ശോഭനയും ശ്യാമളയും, ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്", പേര് മാറിയാലും ചിഹ്നം മാറല്ലേയെന്ന് പാലാര്‍ വാര്‍ഡിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍

പാലാര്‍ വാര്‍ഡില്‍ മത്സര രംഗത്തുള്ളത് എട്ട് സ്ഥാനാർഥികൾ. അതിൽ അഞ്ച് പേരും അപരൻമാർ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണെന്ന് പറയാം.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 SPOILER CANDIDATES PALAR WARD PALAR WARD IDUKKI UDF LDF
Candidates seek vote (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂടിലാണ് കേരളം. വോട്ടർമാരെ കൈവലയത്തിലാക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ. ന്യൂജൻ വോട്ടർമാരുടെ അടക്കം വോട്ട് കൈക്കലക്കാൻ യുവ സ്ഥാനാർഥികളെ കളത്തിലറക്കി മത്സരപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ട്രെൻഡ്.

എന്നാൽ ഇടുക്കിയിലെ ട്രെൻഡ് ഇതല്ല. ഇവിടെ അപരൻമാരാണ് ട്രെൻഡ്. ഇടുക്കി നെടുംകണ്ടം പഞ്ചായത്തിലെ പാലാർ വാർഡിലെ പോരാട്ടം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് അപരൻമാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. മത്സര രംഗത്തുള്ളത് എട്ട് സ്ഥാനാർഥികൾ. അതിൽ അഞ്ച് പേരും അപരൻമാർ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണെന്ന് പറയാം.

വോട്ട് ചോദിച്ചിറങ്ങിയ സ്ഥാനാർഥികൾ (ETV Bharat)

എൽഡിഎഫിനായി ശോഭനാ വിജയൻ, യുഡിഎഫിനായി ശ്യാമള വിശ്വനാഥൻ, എൻഡിഎ സ്ഥനാർഥിയായി സന്ധ്യ പി എസ് എന്നിവരാണ് നെടുംകണ്ടത്തെ 10-ാം വാർഡ് ആയ പാലാറിലെ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾ. ഇവരെ കൂടാതെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ ഉള്ള അഞ്ച് പേരും അപരൻമാരാണ്.

മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്മാരായിരുന്ന വനിതകൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന വാർഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്ക് ഒരു പോലെ നിർണായകമാണ് ഈ വിജയം. അതേസമയം ഈ മുന്നണികൾക്ക് തന്നെയാണ് അപരൻമാരെന്നെതും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ തവണ ശ്യാമള വിശ്വനാഥനും ശോഭനാ വിജയനും ഇതേ പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ പരസ്‌പരം മത്സരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് 57 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയം ശോഭനക്ക് ഒപ്പം നിന്നു. അന്നുണ്ടായിരുന്ന അപര സ്ഥാനാർഥിയായ ശ്യാമള നേടിയ 84 വോട്ടുകൾ മത്സര ഫലത്തിൽ നിർണായകമായി.

"എനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ശോഭനാ വിജയൻ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണയും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആയിരുന്നു മത്സരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർ ഒരു അപരനെ മത്സരിപ്പിച്ചു. സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയുടെ ദിവസമാണ് അപരനായി മറ്റൊരു ശ്യാമള കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

എനിക്ക് എതിരെ അപരനെ നിർത്തി മത്സരിക്കാനായി ഈ പ്രാവിശ്യവും അവർ പല വീടുകളിലും കേറി ശ്യാമളയെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ മൂന്ന് ശ്യാമളമാരെ നിർത്തി നോമിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 SPOILER CANDIDATES PALAR WARD PALAR WARD IDUKKI UDF LDF
ഇലക്ഷൻ പോസ്‌റ്റർ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ശോഭനയെയും അവർക്ക് എതിരെ നിർത്താൻ തിരുമാനിച്ചു. അവർ എന്നെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാവും ഇത്രയേറെ അപരൻമാരെ എനിക്ക് എതിരെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ വാർഡിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെ നെഞ്ചിലേറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

കൃത്രിമവും കള്ളത്തരവും മാത്രം കാണിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ വിജയിച്ചത്. വീണ്ടും ആ കൃത്രിമം കാണിച്ച് വിജയം കൊയ്യാമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷയെങ്കിൽ ഈ വാർഡിലെ ജനങ്ങൾ അതിന് മറുപടി നൽകും", യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ശ്യാമള വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.

വാർഡ് മാറിയെങ്കിലും ഇത്തവണയും വിജയം ആവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശോഭന വിജയൻ. "ഞാൻ അഴിമതി രഹിതമായ ഭരണം കാഴ്‌ച വയ്ക്കു‌കയും എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും എല്ലാ വിധ വികസനങ്ങളും നാടിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വശ്വാസമുണ്ട്.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ, വീട് പുതുക്കി പണിയൽ, ശൗചാലയ നിർമാണം, കുടിവെള്ളം, ശ്‌മശാനം, മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ വാർഡുകളിൽ റോഡുകളെല്ലാം പണിതു, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമിച്ചു, സബ് സെൻ്ററിൽ രോഗികളെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 SPOILER CANDIDATES PALAR WARD PALAR WARD IDUKKI UDF LDF
ഇലക്ഷൻ പോസ്‌റ്റർ (ETV Bharat)

ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വികസനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്‌തിട്ടാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സധൈര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും", എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ശോഭന പറഞ്ഞു.

പാലാറിൽ വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ച് വീട് കയറുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ പേര് മറന്നാലും ചിഹ്നം മറക്കല്ലെന്നാണ് വോട്ടർമാരോട് പറയുന്നത്. അപരൻമാർ ഇത്തവണയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് ഇരുമുന്നണികളും ഉറ്റു നോക്കുന്നത്.

Also Read: വെള്ളിമൂങ്ങയിലെ മാമച്ചൻ കരുണാപുരത്തുണ്ട്, ഏഴാം വാർഡില്‍ യുഡിഎഫ് സാരഥിയാണ്; വട്ടപ്പേരില്‍ വോട്ട് തേടി സ്ഥാനാർഥി

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
SPOILER CANDIDATES PALAR WARD
PALAR WARD IDUKKI
UDF LDF
SPOILER CANDIDATES IN ELECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.