കാടുകയറി കെട്ടിടവും തുരുമ്പെടുത്ത് മെഷീനുകളും; നോക്കുകുത്തിയായി ഖാദി വ്യവസായം, പൂട്ടിട്ടത് സ്ത്രീ സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് കൂടി
ഇടുക്കി പഴയവിടുതി കുരിശുംപടിയിലെ ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ലഭിക്കാതെ നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : November 7, 2026 at 4:19 PM IST
ഇടുക്കി: വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനായും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ അവസരമൊരുക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും ആരംഭിച്ച കേരള ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ബോർഡ് ഇന്ന് കാടുകയറി കിടക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്വയംപര്യാപ്തതയിലൂടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തണം എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം. ഈ കെട്ടിടത്തിൽ വനിതകൾക്ക് പരിശീലനവും തൊഴിലും നൽകാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ നൂൽനൂൽക്കൽ യന്ത്രങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുകയാണ്.
ഒരുകാലത്ത് തൊഴിൽ പ്രതീക്ഷകളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഇവിടെ ഇന്ന് രാത്രികാലങ്ങളിൽ മദ്യപസംഘങ്ങളടക്കം തമ്പടിക്കുന്നതായാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. ഇടുക്കി പഴയവിടുതി കുരിശുംപടിയിലെ ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ലഭിക്കാതെ നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒരുകാലത്ത് നിരവധി വനിതകളുടെ തൊഴിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ച പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നൂൽനൂൽക്കൽ, തേനീച്ച വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായിരുന്നു പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നത്. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വനിതകൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽത്തന്നെ നൂൽനൂൽക്കൽ ജോലിയും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ സ്ഥിര വരുമാനവും തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ തൊഴിലാളികൾ ഓരോരുത്തരായി ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. തൊഴിലാളികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ക്രമേണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിച്ചു. ഒടുവിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലച്ചു.
വർഷങ്ങളോളം അടഞ്ഞുകിടന്ന സ്ഥാപനം പിന്നീട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കി. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അധികകാലം മുന്നോട്ടുപോയില്ല. വീണ്ടും പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ കെട്ടിടവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സംരക്ഷണമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായി.
പരാതി ഉന്നയിച്ച് നാട്ടുകാർ
ഇന്ന് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പരിസരം മുഴുവൻ കാട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർന്നു. കെട്ടിടത്തിലെ മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ സ്ഥാപിച്ച ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന നൂൽനൂൽക്കൽ യന്ത്രങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. പൊതുപണം ചെലവഴിച്ച് ഒരുക്കിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നുണ്ട്.
സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെ കെട്ടിടം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. രാത്രികാലങ്ങളിൽ മദ്യപസംഘങ്ങൾ ഇവിടെ തമ്പടിക്കുന്നതായും അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. കെട്ടിടവും പരിസരവും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും സംവിധാനമില്ലാത്തതാണ് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. മുൻപും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാരികളുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ ഷിനു എംഎ പറയുന്നു. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു പോലും അധികാരികൾ ഇവിടേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല. വൈകുന്നേരമായാൽ മദ്യപാനികളും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഇവിടെ തമ്പടിക്കുന്നു.
കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലെ ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകില് ഈ കെട്ടിടം പൊളിച്ച് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം പണിത് കൊടുക്കുകയോ വേണമെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു. ഇതിലൂടെ പ്രദേശത്തെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അധികാരികൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം പൊളിച്ച് മാറ്റണമെന്നും ഷിനു എംഎ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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കെട്ടിടവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും അടിയന്തരമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉപയോഗയോഗ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ നശിച്ചുപോകാതെ സംരക്ഷിക്കണം. അതോടൊപ്പം പരിശീലന കേന്ദ്രം വീണ്ടും തുറന്ന് വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കണം. ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് ഒരുക്കിയ സ്ഥാപനം ഇത്തരത്തിൽ അനാഥമായി തുടരുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ നിലപാട്.
വനിതകളുടെ സ്വയംതൊഴിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥാപനം ഇന്ന് അവഗണനയുടെ നേർസാക്ഷ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. തൊഴിലും വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നത് കേവലം ഒരു കെട്ടിടമോ കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങളോ മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രദേശത്തെ വനിതകൾക്കായി വിഭാവനം ചെയ്ത തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കൂടിയാണ്. പൊതുപണം ചെലവഴിച്ച് ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം സംരക്ഷിക്കാനും പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം.
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