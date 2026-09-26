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കുടിവെള്ളം പോലുമില്ല, ദുബായ് വിമാനം വൈകുന്നു; കരിപ്പൂരിൽ സ്പൈസ് ജെറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം

വിമാനം വൈകുന്നതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ അധികൃതർ തയാറാകാത്തതാണ് യാത്രക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

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Representational image (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 1:01 PM IST

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മലപ്പുറം: കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകേണ്ട സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം അനിശ്ചിതമായി വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യാത്രക്കാർ. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനമാണ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ വൈകുന്നത്.

വിമാനം വൈകുന്നതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ അധികൃതർ തയാറാകാത്തതാണ് യാത്രക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെ അൻപതിലധികം യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഇവർക്ക് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും യാത്ര തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ വിമാനം വൈകാൻ കാരണമെന്ന് സ്പൈസ് ജെറ്റ് അധികൃതർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സാധാരണഗതിയിൽ വിമാനങ്ങൾ വൈകുമ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും താമസസൗകര്യവും വിമാനക്കമ്പനികൾ ഒരുക്കി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ സ്പൈസ് ജെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും യാത്രക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കടുത്ത ആരോപണമുണ്ട്. കുടിവെള്ളം പോലും നൽകാതെയാണ് തങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. വിമാനം എപ്പോൾ പുറപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിലും അധികൃതർക്ക് വ്യക്തതയില്ല. "എത്രയോ ആളുകളാണ് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്, അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവുമില്ല" എന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു യാത്രക്കാരൻ പ്രതികരിച്ചു.

ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൃത്യസമയത്ത് ദുബായിൽ എത്തേണ്ടവരാണ് യാത്രക്കാരിൽ പലരും. വിമാനം വൈകുന്നത് ഇവരുടെ തൊഴിലിനെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സ്പൈസ് ജെറ്റിനെതിരെ സമാനമായ പരാതികൾ മുൻപും ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ പ്രധാന വിമർശനം. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത യാത്രക്കാരോട് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും കാണിക്കാത്ത വിമാനക്കമ്പനിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് കരിപ്പൂരിൽ അലയടിക്കുന്നത്.

വിമാനയാത്രാ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിമാനം വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ (ഡിജിസിഎ) മാർഗനിർദേശപ്രകാരം, ദീർഘനേരം വിമാനം വൈകുകയാണെങ്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണവും ആവശ്യമെങ്കിൽ താമസസൗകര്യവും സൗജന്യമായി നൽകേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ കരിപ്പൂരിൽ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽപ്പറത്തുന്ന സമീപനമാണ് സ്പൈസ് ജെറ്റ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തുള്ള യാത്രക്കാരോട് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനും വിമാനം പുറപ്പെടുന്ന സമയം പിന്നീട് അറിയിക്കാമെന്നും പറയാൻ പോലും കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ തയാറായിട്ടില്ല. ഇത് യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കി.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവാസികളാണ് ഇത്തരം അനാസ്ഥകളുടെ പ്രധാന ഇരകൾ. ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വലിയ തുക ഈടാക്കുമ്പോഴും സേവനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്.

പ്രശ്നത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം തയാറാകണമെന്നും യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി യാത്രക്കാർ പലതവണ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ സംഘടിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. വരും മണിക്കൂറുകളിലും വിമാനം പുറപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് യാത്രക്കാരുടെ തീരുമാനം.

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