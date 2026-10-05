തൊടുപുഴ- മൂവാറ്റുപുഴ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മരണപ്പാച്ചില്‍, ഭീതിയോടെ നാട്ടുകാര്‍

തൊടുപുഴ- മൂവാറ്റുപുഴ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മരണപ്പാച്ചില്, ഭീതിയോടെ നാട്ടുകാര്
നഗരത്തിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളെല്ലാം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സമയക്രമം പാലിക്കാനായുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിലാണെന്ന് നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും ആരോപിക്കുന്നത്.
Published : October 5, 2026 at 8:22 PM IST
ഇടുക്കി: സമയക്രമം പാലിക്കാനായുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ സ്വകാര്യബസുകൾ നിരത്തിൽ ചീറിപ്പായുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും മരണക്കെണിയാകുന്നു. തൊടുപുഴ- മൂവാറ്റുപുഴ റൂട്ടിൽ മടക്കത്താനം കൊച്ചങ്ങാടിക്ക് സമീപം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.45ന് ബൈക്ക് യാത്രികരായ അമ്മയെയും മകനെയും സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ചിട്ടതാണ് ഒടുവിലത്തെ സംഭവം. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് അമിതവേഗതയിൽ പോയ സ്വകാര്യ ബസാണ് ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചത്.
ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ കാപ്പ് സ്വദേശിനി വിജിമോൾ തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന മകൻ അനുരൂപും സാരമായി പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായി. അപകടമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഈ റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ അമിതവേഗം മൂലം മുമ്പും പ്രദേശത്ത് നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരാതി ഉയർന്നിട്ടും മതിയായ പരിശോധന നടത്താൻ പൊലീസോ മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പോ തയ്യാറല്ലെന്ന ആരോപണവും വ്യാപകമാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബസ് വാഴക്കുളം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിലെടുത്തിരുന്നു. ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അപകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ചതിന് കേസ് എടുത്തതായുമാണ് വാഴക്കുളം എസ്.എച്ച്.ഒ പറയുന്നത്.
ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം സമയത്തിൻ്റെ പേരിൽ
നഗരത്തിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളെല്ലാം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സമയക്രമം പാലിക്കാനായുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിലാണെന്ന് നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും ആരോപിക്കുന്നത്. തൊടുപുഴ നഗരത്തിൽ നിന്ന് വിവിധമേഖലകളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ബസുകൾക്ക് പരമാവധി 2- 5 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിലാണ് റണ്ണിംഗ് ടൈം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസുകൾ നഗരത്തിനുള്ളിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പരമാവധി എട്ട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. മൂവാറ്റുപുഴ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസുകൾ വെങ്ങല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെ നിരങ്ങി നീങ്ങുകയും പിന്നീട് സമയം പാലിക്കാനായി ജില്ലാ അതിർത്തി മുതൽ അമിതവേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നും നാളുകളായി ഉയരുന്ന പരാതിയാണ്. തിരിച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. ഇത്തരം വേഗമേറിയ ഓട്ടത്തിനിടയിലാണ് പലപ്പോഴും അപകടമുണ്ടാകുന്നതെന്നും നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.
പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിലും അപാകത
വാഹനങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പെർമിറ്റ് നൽകുമ്പോൾ മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രം റണ്ണിംഗ് ടൈം അനുവദിക്കുന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. നിരത്തിൽ ഓടാൻ മിനിറ്റുകളുടെ മാത്രം ഇടവേള നൽകുമ്പോൾ സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ച് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള ഇടവേളയിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിര്ത്തിയിടാൻ പല ബസുകൾക്കും 30- 35 മിനിറ്റ് സമയം ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയും സമയം ഒരുമിച്ച് അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരം റണ്ണിംഗ് സമയം കൂട്ടി നൽകിയാൽ മത്സരയോട്ടം കുറയ്ക്കാനാകും. യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നതിലും ഇറക്കുന്നതിലും കാലതാമസം നേരിടുന്നതാണ് മത്സരയോട്ടത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം പെർമിറ്റ് നൽകുന്ന മോട്ടാർവാഹന വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും നാട്ടുകാര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
Also Read: കറൻ്റ് ബില്ല് വൈകി എത്തും, പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? മീറ്റർ റീഡർമാരുടെ സമരത്തിന് പിന്നാലെ അറിയേണ്ടത്...