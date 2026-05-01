മെയ് നാലിന് മുൻപേ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾ; കേരളത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഫോർമുല വരുമോ?
കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെന്നും എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ജനാധിപത്യപരമായ ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ബി.എം. സന്ദീപ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : May 1, 2026 at 8:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നു. ഭൂരിഭാഗം എക്സിറ്റ് പോളുകളും യുഡിഎഫിന് മുൻതൂക്കം പ്രവചിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആര് സർക്കാരിനെ നയിക്കുമെന്നതിനെച്ചൊല്ലിയാണ് പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപേ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു തുടങ്ങിയതോടെ അത്തരം പരസ്യ ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി തോമസ് നേതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെന്നും എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ജനാധിപത്യപരമായ ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ബി.എം. സന്ദീപ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ശേഷം എംഎൽഎമാരുടെ യോഗം ചേരുമെന്നും അതിനുശേഷം ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
lzരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപേ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ശശി തരൂർ, വി.ഡി. സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു. യുഡിഎഫിന് അനുകൂല തരംഗമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരൂരും വേണുഗോപാലും അടക്കമുള്ള എംപിമാർ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എംപിമാരെ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വീകരിച്ചത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും വിമതരെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിലും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ സംബന്ധിച്ച ചില പരാമർശങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് തരൂർ പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാവുകയും പ്രചാരണ സമിതിയുടെ കോ-ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയത് യുഡിഎഫിന് ഗുണകരമായെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
കർണാടകയിലും തെലങ്കാനയിലും ചെയ്തതുപോലെ ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകർ വന്ന് എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്ന് എഐസിസി സെക്രട്ടറി പി.വി. മോഹൻ അറിയിച്ചു. കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ സംഘടനാ ചുമതല വഹിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിശ്വസ്തനായ മറ്റൊരു പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. പത്ത് വർഷമായി സംഘടനയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന വേണുഗോപാലിനെ മാറ്റാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് തയ്യാറാകുമോ എന്നതും നിർണായകമാണ്.
വി.ഡി. സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. ഭരണപരിചയമുള്ള നേതാവെന്ന നിലയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഇവരെക്കൂടാതെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സമ്മതനായ ഒരു പുതിയ മുഖം ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. 2025-ൽ സണ്ണി തോമസിനെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചതിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ തടയിടാൻ ഹൈക്കമാൻഡിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഈ ഐക്യം അധികാരത്തിലെത്തിയാലും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
