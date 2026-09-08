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സാമ്പാര്‍ പ്രേമികളായ വാനരപ്പട;മാമാനിക്കുന്നിലെ സദ്യയൊരുങ്ങുന്നത് ആദ്യമറിയുന്ന പതിവുകാര്‍

ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാനത്തിനെത്തുന്ന വാനരപ്പട. ഇഷ്‌ട വിഭവം സാമ്പാറ്. കൗതുകം ഇരിക്കൂര്‍ മാമാനിക്കുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്‌ചകള്‍.

VARIETIES OF SAMBAR MONKEYS LIKE SAMBAR KANNUR IRIKKUR MAMANIKKUNNU TEMPLE BENEFITS OF SAMBAR
ഇരിക്കൂര്‍ മാമാനിക്കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ സാമ്പാർ പ്രേമികളായ കുരങ്ങുകൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 8:25 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: കേരളീയരുടെ ഇഷ്‌ടവിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് സാമ്പാർ. വെജിറ്റേറിയന്‍സിന് പറ്റിയ കറികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മനസിൽ ഓടി എത്തുന്നത് ഒരുപക്ഷേ സാമ്പാറായിരിക്കും. മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ ഈ സാമ്പാറിൽ കുരങ്ങുകൾക്കെന്ത് കാര്യമെന്നല്ലേ..കാര്യമുണ്ട്. അത് നേരിട്ട് അറിയണമെങ്കില്‍ ഇരിക്കൂര്‍ മാമാനിക്കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാചകപ്പുരയിലും അന്നദാന ഹാളിലും എത്തണം.

ആയിരത്തോളം പേര്‍ക്ക് പ്രതിദിനം അന്നദാനം നടത്തുന്ന ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാചകപ്പുരയില്‍ സാമ്പാര്‍ പാകമാകുമ്പോള്‍ കുരങ്ങുകൾ ഓടിയെത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. അടുപ്പില്‍ നിന്നും പാകമായി വരുന്ന ചെമ്പിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും സാമ്പാറിൻ്റെ മണം പാചകശാലക്ക് പുറത്ത് വരെയെത്തും. ഈ വേളയില്‍ കുരങ്ങുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തും. ആഹ്‌ളാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കുട്ടികുരങ്ങുകള്‍ ചാടിയും പരസ്‌പരം കൈകോര്‍ത്തും എത്തുന്ന കാഴ്‌ച ആരുടേയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും.

കുരങ്ങുകൾക്കും പ്രിയങ്കരമായി സാമ്പാർ (ETV Bharat)

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ഹാളിന് പുറത്തുള്ള വാഷ്‌ബേസിന് സമീപമെത്തി വെള്ളം തുറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും കാണാം. പന്തിയിലിരിക്കാന്‍ സ്ഥാനമില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം റെഡിയാവുന്നത് ആദ്യം അറിയുന്നത് കുരങ്ങുകളാണ്. ഭക്തജനങ്ങള്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെയ്സ്റ്റ് ബിന്നില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കുരങ്ങുകൾ വന്ന് തിന്നു തീര്‍ക്കും. വയറ് നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല്‍ അവയെല്ലാം തിരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും. കാടുകളില്‍ ഭക്ഷണ സാധ്യതകള്‍ കുറഞ്ഞതോടെയാണ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുരങ്ങുകള്‍ എത്തുന്നതെന്ന് ആറളം വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍ രമ്യ രാഘവന്‍ പറയുന്നു.

കുരങ്ങുകൾ പുതുരുചി അനുഭവിക്കുമ്പോള്‍ അതിൻ്റെ മണം പിടിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. കൊച്ചുകുരങ്ങുകള്‍ ആഹ്‌ളാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചാടിക്കളിക്കുന്നതും ഇവിടെ പതിവ് കാഴ്‌ചയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പാചകപ്പുരയില്‍ നിന്നും സാമ്പാറിൻ്റെ മണം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോള്‍ തന്നെ കുരങ്ങുകൾ അടുത്ത മരത്തില്‍ കയറി കാത്ത് നില്‍ക്കുമെന്നും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതിഹോമം കഴിഞ്ഞാല്‍ അതിൻ്റെ പ്രസാദം നേരിട്ട് കുരങ്ങുകൾക്ക് നല്‍കാറുണ്ടെന്നും പാചകക്കാരന്‍ പരമേശ്വരന്‍ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം കൂട്ടമായി തന്നെ ഇവര്‍ മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. സാമ്പാറിന്‍റെ മണമാണ് വാനരപ്പടയെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഘടകം.

സാമ്പാറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

കേരളത്തിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുണ്ട് സാമ്പാര്‍ പ്രേമികള്‍. കേരളത്തിലെ വീടുകളില്‍ നാടന്‍ ഊൺ മേശകളിലും ഇലയിൽ വിളമ്പുന്ന സദ്യയിലും സാമ്പാർ ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്ത ഒരു ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സസ്യഭക്ഷണക്കാരുടെ ഇഷ്‌ടവിഭവമായ സാമ്പാറിൻ്റെ സവിശേഷതകള്‍ സദ്യയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്.

ഊണിന് സാമ്പാറുണ്ടെങ്കില്‍ ചോറ് വയറ് നിറയേ എന്ന് പഴമക്കാര്‍ പറയും. സാമ്പാറുകള്‍ പലതരമുണ്ട്. ദേശവ്യത്യാസമനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പച്ചക്കറി കൊണ്ട് സാമ്പാറിന് നിരവധി വകഭേദങ്ങളുണ്ട്. സാമ്പാറിന് ഒരു വെജിറ്റേറിയന്‍ സൂപ്പിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടെന്നാണ് ആയുര്‍വേദം പറയുന്നത്. അതില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന കായവും ജീരകവും ത്രിദോഷങ്ങളായ വാതം, പിത്തം, കഫം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കും.

ദേശത്തിനൊത്ത് മാറുന്ന സാമ്പാർ

സ്ഥലങ്ങളനുസരിച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലും അവയുടെ രുചിക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. പാലക്കാട്ടുകാരുടെ വെങ്കായ സാമ്പാര്‍ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണന്‍മാര്‍ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തതാണ്. വടക്കേ മലബാറിലെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച സാമ്പാര്‍ കല്യാണ സദ്യകളില്‍ വിശേഷപ്പെട്ട കറിയാണ്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ലഭ്യമായ പച്ചക്കറികള്‍ ചേര്‍ത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാര്‍, പൊടി സാമ്പാര്‍ എന്നിവ വേറേയുമുണ്ട്.

ഓണം, വിഷു പോലുളള ആഘോഷ വേളകളില്‍ ഈ സാമ്പാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഇഡ്ഡലി, ദോശ തുടങ്ങിയ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കറിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പാര്‍ മറ്റൊരിനമാണ്. നേര്‍പ്പിച്ച രീതിയിലാണ് ഈ സാമ്പാര്‍ പാകം ചെയ്‌ത് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് വറുത്തരയ്‌ക്കുന്ന പതിവില്ല.

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TAGGED:

VARIETIES OF SAMBAR
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IRIKKUR MAMANIKKUNNU TEMPLE
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