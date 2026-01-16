സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല; ഫ്രാങ്കോ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചു, ഉത്തരവിറങ്ങി
. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നാണ് സർക്കാർ നടപടി. മുൻ നിയമ സെക്രട്ടറിയാണ് ബിജി ഹരീന്ദ്രനാഥ്.
Published : January 16, 2026 at 11:07 PM IST
എറണാകുളം: കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ വെറുതെവിട്ട വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരായ അപ്പീലിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും മുൻ നിയമ സെക്രട്ടറിയുമായ അഡ്വ. ബിജി ഹരീന്ദ്രനാഥാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിതനായത്.
മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി കൂടിയായ അഡ്വ. ബിജി ഹരീന്ദ്രനാഥിനെ ഈ പദവിയിൽ നിയമിക്കാൻ ധാരണയായെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വേണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒരുഘട്ടത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സർക്കാർ. ഹൈക്കോടതിയിൽ അടക്കം ഇത്തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നതിന് കീഴ്വഴക്കമില്ലെന്ന് നിയമമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു. സാധാരണയായി ഹൈക്കോടതി കേസുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ നിയമിക്കാറില്ലെന്നും മധു വധക്കേസ് പോലുള്ള അപൂർവം ചില കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളതെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാർ നൽകിയ വിശദീകരണം.
നിയമനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിൽ
കേസ് അത്യപൂർവമായ ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വേണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അതിജീവിത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് അഡ്വ. ബിജി ഹരീന്ദ്രനാഥിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഒടുവിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം അതിജീവിതയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. മറ്റ് കേസുകളുടെ തിരക്കില്ലാതെ ഈ കേസിൽ മാത്രമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാദിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വരുന്നതോടെ സാധിക്കും.
വിചാരണയിലും ചില വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതിജീവിതയുടെ സമ്മതം സംബന്ധിച്ചാണെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുൻ വിധികൾ പ്രകാരം സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം പീഡനമായിത്തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്നാകും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിക്കുക.
വിചാരണ കോടതി വിധി
കോട്ടയം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ജി ഗോപകുമാറായിരുന്നു 2022 ജനുവരി 14ന് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾക്ക് കൃത്യതയില്ലെന്നും പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു കോടതി ഫ്രാങ്കോയെ വെറുതെവിട്ടത്. വിചാരണ വേളയിൽ അതിജീവിതയുടെ മൊഴിയിൽ വൈരുധ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അഭാവമുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിചാരണ കോടതിയുടെ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും വസ്തുതകളെ കോടതി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുവെന്നുമാണ് അപ്പീലിൽ സർക്കാരും അതിജീവിതയും പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. അധികാരവും സ്വാധീനവുമുള്ള വ്യക്തിക്കെതിരെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥ നൽകിയ മൊഴി മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതിക്ക് പിഴവ് പറ്റിയെന്നാണ് അപ്പീലിലെ പ്രധാന വാദം.
കേസിൻ്റെ നാൾവഴികൾ
2014 മുതൽ 2016 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുറവിലങ്ങാട്ടെ മഠത്തിൽ വച്ച് ജലന്ധർ ബിഷപ്പായിരുന്ന ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കന്യാസ്ത്രീയെ 13 തവണ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നും ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നുമാണ് കേസ്. 2018 ജൂണിലാണ് കന്യാസ്ത്രീ പരാതി നൽകിയത്. പരാതി നൽകി മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കന്യാസ്ത്രീകൾ കൊച്ചി വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ നടത്തിയ ഐതിഹാസിക സമരം ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് 2018 സെപ്റ്റംബർ 21ന് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 105 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണയിൽ 39 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 122 രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തുടർനടപടികൾ
വിചാരണ കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ വത്തിക്കാൻ്റെ നടപടികളും ഈ കേസിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും 2023 ജൂണിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ജലന്ധർ രൂപതാ ബിഷപ്പ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. ഫ്രാങ്കോയുടെ രാജി മാർപ്പാപ്പ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വൈദികനായി തുടരുന്നുണ്ട്. സഭയ്ക്കുള്ളിലെ അച്ചടക്ക നടപടികളും ക്രിമിനൽ കേസും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും പൊതുസമൂഹത്തിൽ കേസിനുണ്ടായ പ്രാധാന്യം ചെറുതല്ല. വിചാരണ കോടതി വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നും പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിചാരണ കോടതി വിധിയിലെ പാളിച്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടാനും ഇരയ്ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനും പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇപ്പോൾ നിയമനം നടന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീപീഡന കേസുകളിൽ ഇരയുടെ മൊഴിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവുകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കും. കാലഹരണപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ ഉയർത്തി വിചാരണ കോടതി പ്രതിക്ക് നൽകിയ ആനുകൂല്യം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാകും അഡ്വ. ബിജി ഹരീന്ദ്രനാഥിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
