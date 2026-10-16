പാല്പ്പായസവും ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയും കൂട്ട് കറിയുമൊത്ത് ഒരു പ്രസാദ സദ്യ; വേറിട്ട പ്രസാദക്കാഴ്ചകളുമായി കണ്ണൂരിലൊരു ക്ഷേത്രം
കണ്ണൂര് പെരളശ്ശേരിയിലെ നാരോത്ത് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ വിശിഷ്ട പ്രസാദ സദ്യ നൽകുന്നത്.
Published : October 16, 2026 at 3:30 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇ എം
കണ്ണൂര്: പ്രസാദമെന്നാല് ഇലച്ചീന്തില് ലഭിക്കുന്ന പൂവും ചന്ദനവും തീര്ത്ഥവും അതല്ലെങ്കില് ഇലച്ചീന്തിലോ കൈക്കുമ്പിളിലോ ലഭിക്കുന്ന പായസം, ഇതൊക്കെയാണ് സങ്കല്പ്പം. അമ്പലപ്പുഴ പാല്പ്പായസം പോലെ, കൊട്ടാരക്കര ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ, മാടായിക്കാവിലെ ചിക്കന് പ്രസാദം പോലെ പ്രസാദത്തിന്റെ പേരില് പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട് കേരളത്തില്.
പ്രസാദത്തിലെ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് കണ്ണൂര് പെരളശ്ശേരിയിലെ നാരോത്ത് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഇഷ്ടനിവേദ്യമാണ് പാല്പ്പായസം. ഭക്തജനങ്ങള്ക്ക് ഉച്ച പൂജക്ക് ശേഷം 10. 30 മുതല് 1 മണിവരെ നല്കുന്ന പ്രസാദ സദ്യ പാല്പ്പായസത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തളികയില് പാല്പ്പായസം വിളമ്പി കഴിഞ്ഞാല് തേങ്ങാപ്പാലില് തയ്യാറാക്കിയ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി വിളമ്പും. തീര്ന്നില്ല തുടര്ന്ന് കടലയും ചെറുപയറും പച്ചക്കായും ചേര്ത്ത കൂട്ട് കറിയും ഒപ്പമുണ്ട്. ഇതാണ് നാരോത്ത് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശിഷ്ഠമായ പ്രസാദ സദ്യ.
കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലുളള ഈ പ്രസാദ സദ്യ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭക്തജനങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്നു. കര്ണാടകത്തിലെ വിവിധ ദേശങ്ങളില് നിന്നും ക്ഷേത്ര ദര്ശനത്തിനെത്തുന്നവര് പ്രസാദ സദ്യയിലെ സവിശേഷത രുചിച്ചറിഞ്ഞ് തൃപ്തി അടയുന്നു.
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ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളില് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെ പാല്പ്പായസമാണ് കീര്ത്തിയാര്ജ്ജിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്മനാഭ ക്ഷേത്രത്തിലും ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിലും പ്രശസ്തമായ പാല്പ്പായസം നിവേദ്യമായി നല്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇവക്കൊപ്പം നില്ക്കുന്ന പാല്പ്പായസമാണ് നാരോത്ത് ക്ഷേത്രത്തില് പ്രസാദമായി നല്കുന്നത്. ആദ്യം മധുരം നല്കി പിന്നീട് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയും തുടര്ന്ന് കൂട്ടുകറിയുമാണ് ക്രമപ്രകാരം ഇവിടെ ഭക്തജനങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്നത്. പുലര്ച്ചെ 5 മണിയോടെ അന്നദാനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് ആരംഭിക്കും.
പാല്പ്പായസമുള്പ്പെടെയുളള മൂന്ന് വിഭവങ്ങളും മൂന്ന് വിറകടുപ്പിലായാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. വെവ്വേറെ വട്ടളങ്ങളില് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയും തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തില് പശുവിന് പാല് ചേര്ത്ത് വറ്റിച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേര്ത്ത് യോജിപ്പിക്കുന്നു. അതു പോലെ തന്നെയാണ് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയും പാകം ചെയ്യുന്നത്. വിറകടുപ്പില് പാചകം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രസാദ സദ്യക്ക് ഇത്രയും രുചി ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പാചകക്കാരന് എം. രാജീവന് പറയുന്നു.
ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയുടെ പ്രത്യേകത
മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിക്കുമുണ്ട് പ്രത്യേകത. വട്ടളത്തില് വെന്ത് പാകം വന്ന കുത്തിയ ഗോതമ്പിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നു. കഞ്ഞിയിൽ ചേർക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണെന്നും അത് ആരോടും പങ്ക് വക്കാറില്ലെന്നും പാചകക്കാരന് രാജീവന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ രുചി നിലനിര്ത്താന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇതെല്ലാം പാചകം ചെയ്യാനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷത.
രാവിലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനും ഉച്ചക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനും വൈകീട്ട് മഹാവിഷ്ണുവുമായിട്ടാണ് സങ്കല്പ്പം. ക്ഷേത്രത്തിന് 2000 വര്ഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ത്രേതായുഗകാലത്ത് ശ്രീരാമന് പെരളശ്ശേരി സുബ്രമണ്യ സ്വാമി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ക്ഷീണിതനായപ്പോള് ഋഷീശ്വരന് ആനയിച്ച് നാരോത്ത് കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു. നാരായണനായി ശ്രീരാമന് അകത്ത് വിശ്രമിച്ചതിനാല് പില്ക്കാലത്ത് നാരോത്ത് ആയി മാറുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് സങ്കല്പ്പം. രാവിലെ പ്രസാദ സദ്യക്ക് പുറമെ വൈകീട്ടും 5.30 മുതല് ചുക്ക് കാപ്പിയും ഉപ്പുമാവും പ്രസാദമായി നല്കും. മാസം തോറുമുളള തിരുവോണ നാളില് പായസമടക്കമുളള വിശേഷ സദ്യയും ഇവിടെ നല്കിപോകുന്നു.
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ കൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാല്പായസം പ്രസാദം കേരളത്തിലും വിദേശങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധമാണ്. അതിന് സമാനമായ പ്രസിദ്ധിയുള്ളതാണ് കൊട്ടാരക്കര മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉണ്ണിയപ്പം പ്രസാദം. കണ്ണൂരിലെ തന്നെ മാടായിക്കാവിലെ ചിക്കന് പ്രസാദവും ഏറെ വാര്ത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയതാണ്. അവയുടെ നിരയിലേക്കാണ് പെരളശ്ശേരിയിലെ നാരോത്ത് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ പാല്പ്പായസവും ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയും കൂട്ട് കറിയും ചേര്ന്നുള്ള പ്രസാദ സദ്യയും.
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