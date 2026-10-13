ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാഹനാപകടത്തിൽ പ്രത്യേക നിയമം ആലോചനയിൽ; കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സി. പി. ജോൺ
സംസ്ഥാനത്തെ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനും ഗതാഗത മന്ത്രി കോ ചെയർമാനുമായി റോഡ് സുരക്ഷാ മിഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
Published : October 13, 2026 at 7:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മദ്യപിച്ചും മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചും വാഹനമോടിച്ച് അപകട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി. പി. ജോൺ. യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ പോലെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടുണ്ടായ ചെറിയ കുറ്റമായി ഇത് പരിഗണിക്കില്ലെന്നും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ബോധപൂർവമെന്ന മട്ടിൽ വാഹനമോടിച്ച് ജീവഹാനിയുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടാനും ജയിലിലടയ്ക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ കർശനമാക്കാനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് കൃത്യമായി പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നതായും നിയമസഭയിൽ സി. വി. ശാന്തകുമാർ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്തെ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനും ഗതാഗത മന്ത്രി കോ ചെയർമാനുമായി റോഡ് സുരക്ഷാ മിഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ആഭ്യന്തരം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹിക നീതി, യുവജനക്ഷേമം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, പൊതുമരാമത്ത്, തൊഴിൽ, റവന്യൂ എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിമാർ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ സംവിധാനം ഉടൻ നിലവിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന് കീഴിൽ മിഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ച് വിവിധ മിഷനുകൾ നടപ്പിലാക്കും. നിലവിൽ 4000 ത്തോളം പേരാണ് വാഹനാപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നത്. എല്ലാ അപകടങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അവകാശവാദമില്ലെങ്കിലും ഇത് വലിയ അളവിൽ കുറയ്ക്കാൻ മിഷനിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ശബരിമല സീസൺ പ്രമാണിച്ച് വിപുലമായ റോഡ് സുരക്ഷാ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നാറ്റ്പാക് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ റോഡുകളിൽ ബ്ലാക് സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടൂർ എനാത്ത് മുതൽ പന്തളം വരെയുള്ള എംസി റോഡ് ഭാഗത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക സർക്കാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.
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ഈ പ്രദേശത്ത് അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന വളവുകൾ, കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന നടപ്പാതകളുടെ അഭാവം, അമിതവേഗത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈൻ മാർക്കിങിൻ്റെ അപര്യാപ്തത, ഓവർടേക്കിങ് ജങ്ഷനുകളിലെ അപര്യാപ്തമായ സൂചനാ സംവിധാനങ്ങൾ, വളവുകൾക്ക് അരികിൽ ഭാരവാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അപകട സാധ്യതകൾ എന്നിവയെല്ലാം വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അപകട തീവ്രതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എംസി റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാതകൾ ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്ക്കരിക്കുമെന്നും സി പി ജോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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