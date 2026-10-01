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വയോജന വകുപ്പിന് പ്രത്യേക ഡയറക്‌ടറേറ്റും ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ ഓഫിസും ഉടൻ; പുത്തൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി വി ഡി സതീശൻ

അടുത്ത അക്കാദമിക വർഷം മുതൽ കെയർ ഗിവേഴ്‌സ് കോഴ്‌സ് തുടങ്ങുമെന്നും ഇവർക്ക് ഒരു വർഷം ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് നടപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

DEPT OF SENIOR CITIZENS KERALA ELDERLY WELFARE DEPARTMENT KERALAM KERALA GOVERNMENT CM VD SATHEESAN
CM VD Satheesan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 1:35 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന വയോജന വകുപ്പിന് ഡയറക്‌ടറേറ്റും ജില്ലാ തലങ്ങളിലെ ഓഫിസും ഉടൻ തന്നെ തയ്യാറാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വകുപ്പിന് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായുള്ള ഒരു ഗവേണിങ് കൗൺസിലും നിലവിൽ വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇതിന് പുറമേ ഒരു ഉപദേശക സമിതിയും നിലവിൽ വരുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി ജപ്പാൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല മോഡലുകൾ കൊണ്ട് വന്ന് നടപ്പിലാക്കും. വയോജന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളുമായി സഹകരണം ഉറപ്പാക്കും. എല്ലാ ജില്ലയിലും സീനിയർ സിറ്റിസൺ സെൽ കൊണ്ട് വരും. നഗരങ്ങൾ അർദ്ധനഗരങ്ങൾ, തീരദേശം, ഗ്രാമപ്രദേശം, വനമേഖല, ആദിവാസി മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രായമാവരുടെ സ്ഥിതി വിവര സർവ്വേ നടത്തി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് വൾണറബിലിറ്റി രജിസ്‌റ്റർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മികച്ച സേവനം വയോജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും

കൂടാതെ കെയർ വർക്ക് ഫോഴ്‌സിന് രൂപം നൽകും. ഇതിനായി കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിലബസ് രൂപീകരിക്കും. അടുത്ത അക്കാദമിക വർഷം മുതൽ കെയർ ഗിവേഴ്‌സ് കോഴ്‌സ് തുടങ്ങുമെന്നും ഇവർക്ക് ഒരു വർഷം ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള സേവനം വയോജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. പണമില്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചായത്ത്, സർക്കാർ, സിഎസ്ആർ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സേവനം നൽകും. ഒരു കെയർ ഗിവർ നാല് പേരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തലത്തിലാവും സംവിധാനം. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ ഇതിനോട് സംയോജിപ്പിക്കും. ഇതിന് തയ്യാറായി ധാരാളം പേർ വോളൻ്റിയറുമാരായി വരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുതിയ സംസ്‌ക്കാരത്തിന് രൂപം നൽകാൻ തീരുമാനം

നിലവിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് സംവിധാനത്തെ കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തും. എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഡെസ്‌ക്ക് രൂപീകരിക്കും. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും ആശുപത്രികളിലും അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും. എവിടെയും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാക്കി അവരെ മാറ്റും. അങ്ങനെ പുതിയ സംസ്‌ക്കാരത്തിന് രൂപം നൽകാനാണ് തീരുമാനം. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് വരെ ആരോഗ്യ പരിചരണം പ്രത്യേകമായി ലഭ്യമാക്കും.

അയൽപക്ക സഹായ ശ്രംഖല കുടുംബശ്രീ മോഡലിൽ നടപ്പാക്കും. മുതിർന്ന പൗരൻമാരും യുവതലമുറയും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കും. സ്‌റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്ന യുവാക്കൾക്ക് മുതിർന്ന തലമുറയുടെ പരിചയസമ്പന്നതയും അനുഭവസമ്പത്തും ലഭ്യമാക്കും. ടെക്‌നോ മെൻ്റർ, മാനേജ്‌മെൻ്റ് മെൻ്റർ എന്നിങ്ങനെ മുതിർന്ന തലമുറയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും. ഇത് സർക്കാർ തരുന്ന ഔദാര്യമല്ലെന്നും ഇത് വയോജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നും മുഖ്യമ്രന്തി വ്യക്തമാക്കി. അതിൻ്റെ കരട് ബിൽ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുന്നു

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് വേണ്ടി വകുപ്പുണ്ടാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. എന്ത് മോഡലാണ് കേരളം നടപ്പാവക്കുന്നതെന്നറിയാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മുഖ്യമരന്തിമാരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ സിൽവർ ഇക്കോണമിയാണ് ഇത്. അവരെ സജീവമാക്കാനും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുന്നു. ആയുർ ദൈർഘ്യം വർധിക്കുമ്പോൾ പ്രായമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. 2036 ആകുമ്പോൾ ജനസംഖ്യയുടെ 38 ശതമാനവും വയോജനങ്ങളാവും. എന്നാൽ അപ്പോഴും രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവരുടെ എണ്ണം 20 ശതമാനമാകില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. വയോജനങ്ങളുടെ ദേശീയ ശരാശരി 19 ശതമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിരമിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ജീവിതം കരുത്തുറ്റതാക്കണം. ഏറ്റവും പ്രായമായവർക്കും രോഗമുള്ളവർക്കും പരിരക്ഷയും ചികിത്സയും നൽകണം. ചെറുപ്പക്കാർ ജോലി തേടി വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രായമായവർ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. വയോജനങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും ഒരു സമൂഹം പരിഷ്‌കൃതമാണെന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്നവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

DEPT OF SENIOR CITIZENS KERALA
ELDERLY WELFARE DEPARTMENT KERALAM
KERALA GOVERNMENT
CM VD SATHEESAN
SENIOR CITIZENS SPECIAL DIRECTORATE

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