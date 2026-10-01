റോഡ് വികസനത്തിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ പ്രത്യേക സമിതി; പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ തയാറാക്കാന് നിർദേശം
നിലവിലുള്ള റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും അവസ്ഥയും ഭാവിയിലെ ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തി വികസന പദ്ധതികളുടെ സമഗ്ര പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയാണ് സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതല.
Published : October 1, 2026 at 1:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന റോഡുകളിലെ ജംഗ്ഷൻ വികസനം, ഫ്ളൈ ഓവർ നിർമ്മാണം, റോഡ് വികസന പദ്ധതികൾ എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ പ്രത്യേക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി സർക്കാർ. അടുത്ത പത്തുവർഷത്തെ വികസന പദ്ധതികൾക്കുള്ള കരടുരേഖ തയ്യാറാക്കാനാണ് സമിതിക്ക് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടുമാസത്തിനകം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെട്ട സമിതിക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ റോഡ് വികസന പദ്ധതികൾ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ പ്രത്യേക സമിതിയാകും.
നിലവിലുള്ള റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും അവസ്ഥയും ഭാവിയിലെ ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തി വികസന പദ്ധതികളുടെ സമഗ്ര പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയാണ് സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതല. പ്രത്യേക സമിതി നിലവിലുള്ള റോഡ്- പാലം ശൃംഖല സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവയ്ക്ക് മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ ബഷീർ അറിയിച്ചു.
എ ഷാജഹാൻ ചെയർമാനും പൊതുമരാമത്ത് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് വി ആർ കൺവീനറുമായ സമിതിയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ റോഡ്സ് ബ്രിഡ്ജസ്,ഡിസൈന് വിഭാഗങ്ങളിലെ ചീഫ് എൻജിനീയർമാർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നാറ്റ്പാക്, തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളും ഉണ്ടാകും.
സമിതി മുന്ഗണന നൽകുന്നതെന്തിനൊക്കെ?
പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ജംഗ്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ്, ഫ്ളൈ ഓവർ, പുതിയ ബൈപ്പാസ്, റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ തുടങ്ങിയ വികസന സാധ്യതകൾ സമിതി പഠനവിധേയമാക്കും. ഗതാഗത ആവശ്യകത, നിലവിലെ റോഡുകളുടെ ശേഷി, കണക്റ്റിവിറ്റി, ഭാവിയിലെ നഗരവികസനം, ഘടനാപരമായ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുക. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ പഠനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ ശുപാർശകൾ തയ്യാറാക്കുക.
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പദ്ധതികളെ വലുത്, ഇടത്തരം, ചെറുത് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നിശ്ചയിക്കും. റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമിതി പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകും. പ്രധാന റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശേഖരിച്ച് പട്ടിക തയ്യാറാക്കും. കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും പ്രധാന പരിഗണനകളിലൊന്നായിരിക്കും. ഇതിനുപുറമെ റോഡ് ഫർണീച്ചർ, അവയുടെ പരിപാലനം, റോഡുകളുടെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും സമിതി ശുപാർശകൾ നൽകും.
സമിതി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി രണ്ടുമാസത്തിനകം സർക്കാരിന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സമിതിയുടെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിരിച്ചറിയുന്ന പദ്ധതികൾ കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കും.
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ, അംഗീകാരം, നിർവഹണം, നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ തുടർനടപടികൾ റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് ഏകോപിപ്പിക്കും. സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകും. സമിതി സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും പദ്ധതികളിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
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