'കണ്ണാരം പൊത്തി കളിക്കാം മണ്ണപ്പം ചുട്ടു വിളമ്പാം'; നാടാകെ കുഞ്ഞിക്കടകൾ, അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കി കുട്ടി സംരംഭകർ

​സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ഗെയിമുകൾക്കും റീൽസുകൾക്കും അടിമപ്പെടാതെ, അവധിക്കാലം ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊച്ചു സംരംഭകരുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്...

The story of student entrepreneurs who started new shop (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 14, 2026 at 7:00 PM IST

കോഴിക്കോട്: വേനലവധി ആഘോഷമാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത്തവണ സൈക്കിൾ സവാരിയും ഫുട്ബോൾ കളിയും മാത്രമല്ല ഉള്ളത്; അവർ 'ഹൈടെക്' കച്ചവടക്കാരായി വേഷപ്പകർച്ച നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വീട്ടുപറമ്പിലും വഴിയോരങ്ങളിലും പഴയ സാരിയും കമ്പും ചേർത്ത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കുട്ടിക്കടകൾ ഇന്ന് വെറും കളിയല്ല, കൃത്യമായ കണക്കും ലാഭവിഹിതവുമുള്ള ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

മിഠായി ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളും ലഘു ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളുമാണ് മിക്ക കടകളിലും കാണുന്നത്. മാതാപിതാക്കളോട് ബന്ധുക്കളോടും പണം വാങ്ങിച്ച് ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ എത്തിയാണ് പീടികയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. കടയിൽ മാറിമാറി എപ്പോഴും ആളുണ്ടാകും ചിലറയില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട, ഗൂഗിൾ പേയുമുണ്ട്. എന്തിന് പറയണം കടയുടെ ലോക്കേഷൻ വാട്‌സാപ്പ് വഴി ഷെയർ ചെയ്‌ത് തരും. കടയിൽ വന്ന് സാധാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും ആൾക്കാരുണ്ട്.

കുട്ടി സംരഭകരുടെ വിശേഷങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഉമ്മ തന്ന 500 രൂപയ്‌ക്ക് തുടങ്ങിയ കട

മുക്കം കാരശ്ശേരിക്കടുത്ത് ഒരു കുട്ടികട കണ്ടു. ഇഷാൻ, റയാൻ, മിൻഹ ഫാത്തിമ, ഷാജിൽ തുടങ്ങി അഞ്ചുപേർ ചേർന്നാണ് കട നടത്തുന്നത്. ഉമ്മയോട് 500 രൂപ മൂലധനം വാങ്ങിയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചത്. മുക്കത്തുള്ള ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ ചെന്നാൽ വിലകുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. അത് എംആർപിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വിൽക്കുന്നത്. നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ളവർക്കും ഇവിടെ എത്തി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം.

ഇഷാൻ, റയാൻ, മിൻഹ ഫാത്തിമ, ഷാജിൽ തുടങ്ങിയവർ (ETV Bharat)

അതിന് വാട്‌സാപ്പിൽ ലൊക്കേഷൻ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെയൊന്നും വീട്ടിൽ ആരും കച്ചവടം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാലും അവർക്ക് അറിയാം വെറുതെ കളിച്ചു നേരം പോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് പീടിക കച്ചവടം ആണെന്നത്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പഴയകാലത്തൊക്കെ കുട്ടി കച്ചവടക്കാർ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവർ തന്നെ അടിച്ചുമാറ്റുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ഒടുവിൽ തമ്മിലടിച്ച് കടയും പൂട്ടും.

ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ വീട്ടുകാർ ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥയും വരാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഒരു സാധനം പോലും കടയിൽ നിന്ന് ഒരാളും എടുക്കില്ല. എല്ലാത്തിനും വൈകുന്നേരവും കണക്കെടുപ്പുമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നഷ്‌ടപ്പെട്ടാൽ അന്ന് കടയിൽ നിന്നവരുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഹൈടെക്ക് ആയെന്ന് സാരം.

ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടം

കൊയിലാണ്ടി ചേലിയയിലും കണ്ടു ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടികട. അവിടെ പക്ഷേ ഒറ്റയൻ പോരാട്ടമാണ്. ഏഴാം ക്ലാസുകാരനായ മുഹമ്മദ് നബ്ഹാനാണ് കട നടത്തുന്നത്. കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഈ കടയിലും ഉണ്ട്. പിതാവ് ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ ആകൃഷ്‌ടനായാണ് നബ്ഹാനും സ്‌കൂൾ അവധിക്കാലത്ത് സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ കച്ചവടം ആരംഭിച്ചത്.

മുഹമ്മദ് നബ്ഹാൻ (ETV Bharat)

ചെങ്ങോട്ട്കാവിലെ ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ എത്തിയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കച്ചവടം ഉണ്ടെന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും പറയുന്നു. കടയടയ്ക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഡേറ്റ് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പെയർ ആവാത്ത സാധനങ്ങൾ ആണ് കൂടുതലും കടയിലുള്ളത്. അതിരാവിലെ എത്തിയാൽ എല്ലാം നിരത്തിവയ്ക്കും. വൈകുന്നേരം വരെ പിന്നെ കടയിൽ തന്നെ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് അറിയാൻ ആരെങ്കിലും തേടിയെത്തണം.

ആ സമയത്ത് കടയിൽ ആളെ നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരും. മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നാട്ടിൽ നിറയെ കുട്ടി കച്ചവടങ്ങൾ ആയിരുന്നു. വിഷുവിന് പടക്കം വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു ആയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നല്ല ഫുഡ് അടിക്കാനാണ് ഈ ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുതരത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുട്ടികളിൽ സമ്പാദ്യശീലവും ഒപ്പം ഒരു അറിവും നൽകുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ. അതിന് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും നല്ല സപ്പോർട്ടായി കൂടെയുണ്ട്.

