ഓർത്തഡോക്സ്-യാക്കോബായ സഭാ തർക്കം; സർക്കാർ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ക്യാബിനറ്റ് സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ വ്യക്തമാക്കി
Published : November 16, 2026 at 2:35 PM IST
കോട്ടയം: ഓർത്തഡോക്സ്-യാക്കോബായ സഭാ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. തർക്കം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്നത് ഭരണസംവിധാനമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ തൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എരിയുന്ന തീയിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സഭാ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇരുകൂട്ടരും തന്നെ മധ്യസ്ഥനായി അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത്തരമൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂവെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയത്തിൽ താൻ മധ്യസ്ഥനാകുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ക്യാബിനറ്റ് സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രശ്നം ആളിക്കത്തിക്കാൻ തൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു ശ്രമവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങളിൽ പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് താത്പര്യമില്ലെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമവിചാരണയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കില്ല. വിഷയം കോടതിയുടെയും ഭരണസംവിധാനത്തിൻ്റെയും മുന്നിലുള്ളതാണ്. അതിനാൽ ഇരുകൂട്ടരുടെയും അംഗീകാരമില്ലാതെ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. യൂഹന്നോൻ മാർ ദീയസ്കോറസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത സർക്കാരിനും കോൺഗ്രസിനും എതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്പീക്കറുടെ ഈ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് താൻ പരസ്യമായി പറയുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും സ്പീക്കർ പദവിയിലുള്ള തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.
2017 ജൂലൈ മൂന്നിന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ചരിത്രപരമായ വിധി പ്രകാരം, തർക്കത്തിലുള്ള എല്ലാ മലങ്കര പള്ളികളും 1934-ലെ മലങ്കര സഭാ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഭരിക്കപ്പെടാവൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിധി പള്ളികളുടെ ഭരണാധികാരം ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി. എന്നാൽ പല പള്ളികളിലും ഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസികളും യാക്കോബായ വിഭാഗക്കാരായതിനാൽ പള്ളികൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കങ്ങളും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു.
കോടതി വിധികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തുന്നുവെന്നും കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് യാക്കോബായ സഭയുടെ നിലപാട്. സഭകൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പരുമല പള്ളിയിൽ വെച്ച് ആദ്യ സമാധാന ചർച്ച നടത്താമെന്ന നിർദേശം യാക്കോബായ സഭ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
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