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'പൊളിറ്റിക്‌സ് അല്ലേ, ചട്ടീം കലവും തട്ടീം മുട്ടീം പോകും', യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറുടെ പരാമര്‍ശത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ

കേരളത്തിലെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായാല്‍ നിയമസഭയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കില്‍ അത് പരിഹാരിക്കാനുള്ള റോള്‍ മാത്രമാണ് ഒരു നിയമസഭ സ്‌പീക്കര്‍ക്കുള്ളതെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.

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നിയമസഭാ സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 2:59 PM IST

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കാസർകോട്: ഭരണമുന്നണിയിലെ അസംസതൃപ്‌തിയെയും യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറുടെ പരാമര്‍ശത്തെയും കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് പൊളിറ്റിക്‌സ് അല്ലേ ചട്ടീം കലവും തട്ടീം മുട്ടീം പോകുമെന്ന് സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ. ഏത് രാഷ്ട്രീയയത്തിലാണ് ഒന്ന് മുതല്‍ അവസാനം വരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പുഴ പോലെ ഒഴുകിപോകുന്നത്. അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിപ്രായവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും വരും. അവര്‍ സ്വാഭാവികമായി അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായാല്‍ നിയമസഭയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കില്‍ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മധ്യസ്ഥൻ്റെ റോള്‍ മാത്രമാണ് ഒരു നിയമസഭ സ്‌പീക്കര്‍ക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനതിനകത്ത് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താതെ നില്‍ക്കുകയാണ്. അതവരുടേതായ രൂപത്തില്‍ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് തൻ്റെ വിശ്വാസമെന്നും തിരുവഞ്ചൂര്‍ പറഞ്ഞു. അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ കയറി അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അത് നിയമസഭയുടെ പരിധിയിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിയമസഭാ സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ലോക കേരള സഭ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ ഫണ്ടിൻ്റെ പരിമിതി ഉണ്ട്. അത്രയും ഫണ്ട് മുടക്കത്തക്ക സാഹചര്യം ഇന്നിപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്തിനുമില്ല, കേരള നിയമസഭയുടെ കൈയിലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്‌തമായി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്ക് വന്നുചേരാന്‍ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പിന്നീടുള്ള കാര്യമാണ്.

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കേരള ലോക സഭ നിയമസഭയിലാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ലോകത്തുള്ള മലയാളികള്‍ ഒത്തുചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷകരമായ ചിന്തയാണുള്ളത്. അടുത്ത ഏപ്രില്‍ മാസത്തോടെ ഈ കേരള നിയമസഭയുടെ 70-ാം വാര്‍ഷികം വരാന്‍ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട്. തൻ്റെ മനസിലുള്ള പദ്ധതി 70-ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളികളായ 70 പ്രമുഖന്മാരെ ഒരേ വേദിയില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് ആദരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കും. ആ കൂട്ടത്തില്‍ കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും സാംസ്‌ക്കാരിക നായകന്മാരും തുടങ്ങി വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് എതിരായി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിലും സ്‌പീക്കർ പ്രതികരിച്ചു. വോട്ടവകാശം നഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ട് പൗരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ പൗരനാകും. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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SPEAKER THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN
KERALA POLITICAL NEWS
THIRUVANCHOOR ABOUT UDF
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