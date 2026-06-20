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'ആരോഗ്യകരമായ വാർദ്ധക്യം യോഗയിലൂടെ'; യോഗാദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ

യോഗ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അഭിമാനാർഹമാണെന്നും, 'ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യം യോഗയിലൂടെ' എന്ന സന്ദേശം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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യോഗാദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സ്‌പീക്കർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 7:37 PM IST

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കോട്ടയം: യോഗ ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അഭിമാനാർഹമാണെന്ന് നിയമസഭാ സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ. ആയുഷ് മിഷനും ഭാരതീയ ചികിത്സാവകുപ്പും ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പും ചേർന്ന് നടത്തിയ യോഗാദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

യോഗ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അഭിമാനാർഹമാണെന്നും, 'ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യം യോഗയിലൂടെ' എന്ന സന്ദേശം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ 9.30 ന് കലക്‌ടറേറ്റിൽ നിന്നാരംഭിച്ച ജില്ലാതല യോഗാദിന റാലി നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡി വൈ എസ് പി കെ ആർ ബിജു ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തു. യോഗ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രദർശനം, യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ച 60 വയസിന് മുകളിലുള്ള യോഗ ക്ലബ് അംഗങ്ങളെ ആദരിക്കൽ, യോഗദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച റീൽസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനദാനം എന്നിവയും നടത്തി.

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യോഗാദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സ്‌പീക്കർ (ETV Bharat)

ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനത്തിന്റെ പ്രമേയമായ 'ആരോഗ്യകരമായ വാർദ്ധക്യം യോഗയിലൂടെ' എന്ന സന്ദേശം മുൻനിർത്തിയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. യോഗദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ആയുർവേദ, ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരാഴ്‌ച നീളുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോട്ടയം എം ഡി എസ് എച്ച് എസ് എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കോട്ടയം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ എം പി സന്തോഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി കെ വൈശാഖ്, ജില്ലാ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ കെ എസ് മിനി, ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ ജി ഹരികുമാർ, എം ഡി എസ് എച്ച് എസ് ഹെഡ്‌മാസ്റ്റർ തോമസ് ഏബ്രഹാം, എൻ എ എം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോ ശരണ്യ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, ഡോ വി അരുൺകുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN
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