ഗവർണർക്കെതിരായ ആയുധം പാളി; പിഎസ്സി വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സബ്മിഷന് തടഞ്ഞ് സ്പീക്കര്
രാഷ്ട്രപതിയും ഗവർണറും ഉൾപ്പെട്ട വിഷയം സബ്മിഷനായി സഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആകില്ലെന്ന ചട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി.
Published : October 26, 2026 at 2:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പിഎസ്സി ചെയർമാനെ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ശിപാർശ നൽകിയ വിഷയം ഗവർണർക്കെതിരെ ആയുധമാക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സബ്മിഷന് സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകിയില്ല. നിയമസഭയിൽ പിഎസ്സി പിരിച്ചുവിടണമെന്ന ഗവർണറുടെ ശിപാർശ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കമാണ് പാളിയത്. വിഷയം സബ്മിഷനായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ ശ്രമം സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ തടഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രപതിയും ഗവർണറും ഉൾപ്പെട്ട വിഷയം സബ്മിഷനായി സഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആകില്ലെന്ന ചട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് കൃത്യവും സുചിന്തിതവുമായ നിലപാട് ഉണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചാൽ മറുപടി പറയുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
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സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്നും പരിശോധിച്ച് നാളെത്തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് ആദ്യ സബ്മിഷനായാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഗവർണർ വിഷയം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ സബ്മിഷനിലേക്കു കടന്ന സ്പീക്കർ, ഗവർണർക്കെതിരെ സബ്മിഷൻ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത് ചട്ടപ്രകാരമല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അനുമതി നിഷേധിച്ചു.
എന്നാൽ 2020ൽ അന്നത്തെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന് നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഭരണഘടനാ പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും പിണറായി തിരിച്ചടിച്ചു. എന്നാൽ സ്പീക്കർ റൂളിങ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞെന്നും സബ്മിഷൻ വേള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കരുതെന്നും സ്പീക്കർ മറുപടി നൽകി. സ്പീക്കർ ഒരു വിഷയത്തിൽ റൂളിങ് നൽകിയാൽ പിന്നെ അതിന്മേൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും പാർലമെന്ററികാര്യമന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്പീക്കറെ ധിക്കരിക്കാനല്ല, അനുസരിക്കാനാണ് താൻ നിൽക്കുന്നതെന്നായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. ഇതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി എഴുന്നേറ്റു. സ്പീക്കർ റൂളിങ് നൽകിയ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും സ്പീക്കർ വിഷയം അനുവദിച്ചാൽ സർക്കാർ മറുപടി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭ അറിയാതെയാണ് ഗവർണറുടെ ശിപാർശയെന്നും ഗൗരവമേറിയ ഈ വിഷയത്തിൽ നാളെ തന്നെ സ്പീക്കർ തീരുമാനമറിയിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നാളെ വിഷയം വീണ്ടും സഭയിൽ ഉയരും. പിഎസ്സി മൂല്യനിർണയത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
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