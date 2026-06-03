സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ ഭരണപരമായ സൗകര്യാർഥമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്; അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ച് സ്പീക്കർ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന യാതൊരു നടപടിയും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സംതൃപ്തമായ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും സണ്ണിജോസഫ്
Published : June 3, 2026 at 10:39 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അന്യായ സ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു. സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ ഭരണപരമായ സൗകര്യാർഥത്തിന് മാത്രമാണെന്ന പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി സ്പീക്കർ നിഷേധിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനുവേണ്ടി പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രിയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് സഭയിൽ മറുപടി നൽകിയത്.
വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പൂർണമായും വിധേയമായാണ് സർക്കാർ പുതിയ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന യാതൊരു നടപടിയും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സംതൃപ്തമായ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഭരണാനുകൂല സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ സ്വാധീനംകൊണ്ട് ഒരു ജീവനക്കാരനെയും സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് സഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു. ദൈനംദിന ഭരണനടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരം ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും നടക്കുന്നില്ലെന്നും ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കകൾ തികച്ചും അസ്ഥാനത്താണെന്നും മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള ജീവനക്കാരെപോലും സർക്കാർ ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടിയ വി ജോയി സഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനിടെ 1982 പേരെയാണ് സർക്കാർ കാരണംകൂടാതെ സ്ഥലം മാറ്റിയത്. മുൻ സർക്കാർ 2017ൽ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലംമാറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരസ്യമായി ലംഘിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികളെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കാൻ നിലവിലെ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വി ജോയി കുറ്റപ്പെടുത്തി. വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള നടപടികൾ പൊതുജന സേവകരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശന കുറിപ്പിട്ട പല ജീവനക്കാരെയും സർക്കാർ പ്രത്യേകമായി ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുകയാണ്. സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിക്കാൻ കേവലം ഏതാനും ദിവസം മാത്രമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രതികാര നടപടിയുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ നടപടികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 2019ൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിപ്പിട്ട 41 പേർക്കെതിരെ സർക്കാർ കടുത്ത നടപടി എടുത്തിരുന്നു. അന്ന് എംഎൽഎയായിരുന്ന എം കെ മുനീറിന് നിയമസഭയിലെ ചോദ്യത്തിന് ലഭിച്ച ഔദ്യോഗിക മറുപടി ഉദ്ധരിച്ചാണ് മന്ത്രി ഇതിനെ നേരിട്ടത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ അച്ചടക്ക ലംഘനങ്ങളിൽ എല്ലാ കാലത്തും സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക നടപടി മാത്രമാണിതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി തികച്ചും നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകൾ നിലവിലെ ചട്ടപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിന് പൂർണമായ ബാധ്യതയുണ്ട്. ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എതിരായ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ ഇറങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചവരെയും വിരമിക്കാൻ ഏതാനും മാസം മാത്രമുള്ളവരെയും ദ്രോഹിക്കുന്ന കർശന നിലപാടാണ് പുതിയ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇത്തരത്തിൽ വേട്ടയാടുന്ന പ്രതികാര നടപടികൾ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അവർ സഭയിൽനിന്ന് വോക്കൗട്ട് ചെയ്തു. നിയമസഭയിലെ ഇന്നത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സ്തംഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുണ്ടായത്. ജീവനക്കാരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.
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