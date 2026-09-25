എസ്പിബി ഓർമയായിട്ട് ആറു വർഷം; 'മാന്ത്രിക സ്വര'ത്തെ പുനരാവിഷ്കരിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ, ഇത് പരപ്പയിലെ ഡെനീഷിൻ്റെ സംഗീതയാത്ര
കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി എസ്.പി.ബിയുടെ പാട്ടുകൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നു പരപ്പ കോളംകുളത്തെ ഡെനീഷ് കുര്യൻ
Published : September 25, 2026 at 8:58 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസർകോട് : ചില ശബ്ദങ്ങൾ പാട്ടിനൊപ്പം അവസാനിക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നവരുടെ മനസിൽ അവ കാലങ്ങളോളം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് മാന്ത്രിക ശബ്ദം നൽകിയ എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും അത്തരത്തിലൊന്നാണ്. എസ്.പി.ബി ഓർമയായിട്ട് ആറു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും, കാസർകോട്ടെ ഒരു 44-കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ശബ്ദം ഇന്നും പാട്ടായി തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി എസ്.പി.ബിയുടെ പാട്ടുകൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന പരപ്പ കോളംകുളത്തെ ഡെനീഷ് കുര്യൻ, പ്രിയഗായകൻ്റെ ശബ്ദത്തെ സ്വന്തം സ്വരത്തിലൂടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ്.
‘മലരേ മൗനമായി...’, ‘ശങ്കരാഭരണം...’ തുടങ്ങിയ പാട്ടുകളാണ് ഡെനീഷിനെ എസ്.പി.ബിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനാക്കി മാറ്റിയത്. എസ്.പി.ബിയുടെ ശബ്ദ ത്തിൽ തന്നെ പാടാനുള്ള ശ്രമം പതിയെ ഡെനീഷിനെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയങ്കരനാക്കി. ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ സുഹൃത്ത് അനുരാജ് പകർത്തിയ ഒരു പാട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ, ‘ജൂനിയർ എസ്.പി.ബി.’ എന്ന പേരും ഡെനീഷിന് സ്വന്തമായി. പിന്നീട് എസ്.പി.ബിയുടെ ജന്മനാടായ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽനിന്ന് പോലും വിളിയെത്തി. അവിടെ സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ ‘ശങ്കരാഭരണം’ പാടി എസ്.പി.ബിയുടെ ആരാധകരുടെയും മനം കവർന്ന ഡെനീഷിൻ്റെ യാത്ര, ഒരു ആരാധന എങ്ങനെ ഒരു സംഗീതാനുഭവമായി മാറുന്നു എന്നതിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ്.
സ്റ്റാൻഡിലെ പാട്ടിൽ നിന്ന് എസ്.പി.ബിയുടെ നാട്ടിലേക്ക്
ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ ഡെനീഷ് ഒരു ദിവസം സ്റ്റാൻഡിൽ വച്ച് ‘ശങ്കരാഭരണം’ പാടുമ്പോഴാണ് സുഹൃത്ത് അനുരാജ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ആ പാട്ടാണ് ഡെനീഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവായത്. അങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാർ ഡെനീഷിനെ ‘ജൂനിയർ എസ്.പി.ബി.’ എന്ന് വിളിച്ചുതുടങ്ങിയത്.
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പിന്നീട് എസ്.പി.ബിയുടെ ജന്മനാടായ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽനിന്ന് വിളിയെത്തി. അവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ പാടാനായിരുന്നു ക്ഷണം. എസ്.പി.ബിയുടെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ‘ശങ്കരാഭരണം’ പാടി ഡെനീഷ് ആരാധകരുടെയും മനം കവർന്നു.
സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗാനമേള വേദികളിൽ എസ്.പി.ബിയുടെ ഭാവത്തിലും ശബ്ദത്തിലും അപരനായി മാറുകയായിരുന്നു ഡെനീഷ്. എന്നാൽ എസ്.പി.ബിയെ ഒരു തവണ പോലും നേരിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ സങ്കടം ഡെനീഷിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്.
ഗാനമേള ഷോകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എസ്.പി.ബിയുടെ പാട്ടുകളാണ്. “അത് എനിക്കും ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നു. എസ്.പി.ബിയുടെ പാട്ടുകൾ പാടാനാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത്,” ഡെനീഷ് പറഞ്ഞു.
ഓട്ടോയും സംഗീതവും; രണ്ടും കൈവിടാതെ ഒരു യാത്ര...
26 വർഷമായി ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയാണ് ഡെനീഷ്. ഇതിനിടയിലാണ് സംഗീതത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് ഗാനമേള കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ഓട്ടോറിക്ഷയോ സംഗീതമോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഡെനീഷ് തയ്യാറായില്ല.
ഓട്ടോയുടെ ഹോൺ മുഴങ്ങുന്ന വഴികളിലും, ഗാനമേളയുടെ വേദികളിലും ഡെനീഷിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരേ ശബ്ദമാണ് നിറയുന്നത്. എസ്.പി.ബിയുടേത് ഒരിക്കലും നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, പാട്ടുകളിലൂടെ പ്രിയഗായകനെ ചേർത്തുപിടിക്കുകയാണ് ഡെനീഷ്. ഭാര്യ സന്ധ്യയും രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഡെനീഷിൻ്റെ കുടുംബം.
എസ്.പി.ബിയുടെ ശബ്ദം ഒരു ഓർമയായി മാറിയെങ്കിലും, ആ ശബ്ദ ത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഡെനീഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും അവസാനമില്ല. ഒരു ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയുടെ പാട്ടിൽ, ഒരു ആരാധകൻ്റെ സ്വരത്തിൽ, ആ മാന്ത്രിക ശബ്ദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരുന്നു. എസ്.പി.ബിയെ നേരിൽ കാണാനാകാത്തതിൻ്റെ വേദനയ്ക്കപ്പുറം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടാനാകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഡെനീഷിൻ്റെ സംഗീതയാത്ര തുടരുന്നത്.
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