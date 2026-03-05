ഡാറ്റാ ചോര്ച്ചയില് വാദം പൂര്ത്തിയായി; ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയും
Published : March 5, 2026 at 5:24 PM IST
എറണാകുളം: സ്പാർക്ക് ഡാറ്റാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വാദം പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയാനായി മാറ്റി. തിങ്കളാഴ്ച്ചയോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി ഉണ്ടായേക്കും. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി നീണ്ടുനിന്ന വിശദമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാൻ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്താവനയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചത്.
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്പാർക്ക് (SPARK) സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ വിവരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനോ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനോ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന ഹർജിക്കാരന്റെ ആരോപണമാണ് കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത്.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ഡിഎ (ക്ഷാമബത്ത) സംബന്ധിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത് ഐടി മിഷനാണെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. മുൻപ് അയച്ചിരുന്ന എസ്എംഎസുകളിൽ അവയുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാതിരുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്നും, ഇത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് മാറ്റം വരുത്തിയതെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിന് പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് വിശ്വാസ്യതയുള്ള മെറ്റായുടെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് സർക്കാർ വാദിച്ചു. മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സന്ദേശം അയക്കുമ്പോൾ ഐടി മിഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോയും വിവരങ്ങളും ദൃശ്യമാകുന്നതിനാൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്.
വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ഹർജിക്കാരന് നേരെ ഹൈക്കോടതി സുപ്രധാനമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് ഐടി മിഷന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് സന്ദേശങ്ങൾ പോയതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിൽ ഭരണനിർവ്വഹണം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവരെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നത് നല്ല ഭരണനിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടുകൂടേയെന്നും ഇതിൽ എവിടെയാണ് നിയമവിരുദ്ധതയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ഒരു സർക്കാർ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും, ഇത് ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കൽപ്പത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉറപ്പായി കരുതാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
സ്പാർക്ക് ഡാറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന ഹർജിക്കാരന്റെ വാദത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടിയ കോടതി, സന്ദേശം അയച്ചതിലെ സാങ്കേതിക സുരക്ഷയും ഭരണപരമായ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് വിധി പറയാനായി മാറ്റിയത്. തിങ്കളാഴ്ച്ച വരുന്ന വിധിപ്രസ്താവം ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാ സുരക്ഷയിലും സർക്കാർ സന്ദേശങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിലും നിർണായകമാകും.