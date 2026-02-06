'ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നല്കാത്ത സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു'; മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ
കാപ്പ കേസ് പ്രതിയായ 'മരണ സുബിൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന സുബിൻ അലക്സാണ്ടറും സംഘവുമാണ് യുവതിയെ കൂട്ടബലാംത്സത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും പ്രതികൾ ചിത്രീകരിച്ചു.
Published : February 6, 2026 at 2:49 PM IST
പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നല്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ. കാപ്പ കേസ് പ്രതി ഉൾപ്പെടെ ആറാംഗ സംഘത്തിനെതിരെയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാപ്പ കേസ് പ്രതിയായ 'മരണ സുബിൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന സുബിൻ അലക്സാണ്ടറും സംഘവുമാണ് യുവതിയെ കൂട്ടബലാംത്സത്തിന് ഇരയാക്കിയത്.
തിരുവല്ലയിലുള്ള സ്പായിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. കേസിൽ സുബിൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേരെ തിരുവല്ല പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം.
ഏറെക്കാലമായി ഈ സ്പായിൽ ഗുണ്ടാ പിരിവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവ ദിവസം സുബിൻ അലക്സാണ്ടറും സംഘവും ഈ സ്പായിൽ എത്തുകയും ഗുണ്ടാ പിരിവ് ആവശ്യപ്പേടുകയും ചെയ്തു. ഗുണ്ടാപ്പിരിവായി 50,000 രൂപയാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് നല്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സ്പാ ഉടമയും ജീവനക്കാരും അറിയിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ജീവനക്കാരിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും സംഘം ചിത്രീകരിച്ചു. പ്രതികള് സ്പായില് നിന്നും 25,000 രൂപ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നു.
ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടന്ന അക്രമത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യം പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ പിന്നീട് തിരുവല്ല പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റിലായത്. സുബിൻ അലക്സാണ്ടർ കാപ്പ നിയമ പ്രകാരം നടപടി നേരിട്ടയാളും നിരവധി ക്രിമിനല് കേസുകളില് പ്രതിയുമാണ്. സംഘത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രതികളും അക്രമ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്.
മുഖ്യപ്രതിയായ സുബിൻ അലക്സാണ്ടർ ഒരു മാസം മുൻപ് കാപ്പ കേസിലെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയതാണ്. പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചതടക്കം ഇയാൾക്കെതിരെ വിവിധ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലായി നിരവധി കേസുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റ് ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളും ഇതിനോടകം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒളിവിൽ പോയ മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിലും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് മേധാവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
