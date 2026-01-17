ETV Bharat / state

മലപ്പുറത്ത് പതിനാലുകാരിയുടെ കൊലപാതകം; ആൺ സുഹൃത്തിന് പെൺകുട്ടിയെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് എസ്‌പി വിശ്വനാഥൻ

ആൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ആൺസുഹൃത്തിൻ്റെ ഫോണും പരിശോധിക്കുമെന്നും എസ്‌പി പറഞ്ഞു.

sp viswanathan responses about 14 years old girl murder in malappuram. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 17, 2026 at 4:35 PM IST

മലപ്പുറം: പതിനാലുകാരിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മലപ്പുറം എസ്‌പി വിശ്വനാഥൻ. പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും നിലവിൽ മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ആൺസുഹൃത്തായ പതിനാറുകാരൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ മറ്റൊരാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ആൺ സുഹൃത്തിന് പെൺകുട്ടിയെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ഡിവൈഎസ്‌പി പ്രേംജിത്തിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൺസുഹൃത്ത് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മലപ്പുറം എസ്‌പി വിശ്വനാഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

"ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാണ്മാനില്ല എന്ന പരാതി ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ക്രൈം ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ പ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വെളിവാകുന്നത് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ആൺസുഹൃത്താണ് ഈ കൃത്യം ചെയ്‌തതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻക്വസ്‌റ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആൺസുഹൃത്ത് നൽകിയ മൊഴിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. പോസ്‌റ്റ് മോർട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മറ്റ് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിലവിൽ ആൺകുട്ടിയെ ചൈൽഡ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയതിന് ശേഷം ജുവനൈൽ ഹോമിലേയ്‌ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്", എന്ന് എസ്‌പി വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.

" ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ വേഗത്തിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പേരും സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നും വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകം നടക്കുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരം മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിൽ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ഇവരെ കണ്ടതായും പറയുന്നവരുണ്ട്. മുന്നേ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിച്ച് വരുന്നു", എന്നും എസ്‌പി പറഞ്ഞു.

പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസ്വാരസ്യമാണ് പ്രാഥമികമായും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആൺസുഹൃത്തിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടി അമ്മയെ തലേദിവസം വിളിച്ചതായും അറിയുന്നു. ആൺകുട്ടിയുടെ ഫോൺ വിവരങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും എസ്‌പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

