ETV Bharat / state

വിമാനത്താവളത്തിന് സമാനം, പാസഞ്ചർ സെപറേഷൻ സൗകര്യമടക്കം; എറണാകുളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറുന്നു

48 പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് വികസനം നടക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷനുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്‌ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ്.

SOUTHERN RAILWAY DOUBLE TRAIN CAPACITY IN ERNAKULAM CHENNAI COIMBATORE TRAIN ERNAKULAM RAILWAY STATION
Representative image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : December 29, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം : വർധിച്ച് വരുന്ന തിരക്ക് കുറയ്‌ക്കുന്നതിന്‍റെയും യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെയും ഭാഗമായി എറണാകുളം അടക്കമുള്ള റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ദക്ഷിണ റയില്‍വേ. 2030ഓടെ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് അറിയിച്ചത്. എറണാകുളം, ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ഹബ്ബുകളിലെ കോച്ചിങ് ടെർമിനലുകളുടെ സമഗ്രമായ നവീകരണം ആണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

"വർധിധിച്ചുവരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ഞങ്ങൾ കോച്ചിങ് ടെർമിനലുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ സെക്ഷണൽ, പ്രവർത്തന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നീക്കം നമ്മുടെ റെയിൽവേ ശൃംഖല നവീകരിക്കുകയും രാജ്യവ്യാപകമായ കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും," മന്ത്രിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

അധിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, സ്റ്റേബിളിങ് ലൈനുകൾ, പുതിയ ടെർമിനലുകൾ, അറ്റകുറ്റപ്പണി സൗകര്യങ്ങൾ, മൾട്ടി-ട്രാക്കിങ് എന്നിവയിലൂടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള യാത്രാ വളർച്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ഉള്‍പ്പെടെ 48 പ്രധാന നഗരങ്ങളിലാണ് ശേഷി വികസനമെന്നും റെയില്‍വേ വ്യക്തമാക്കി. ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ശൃംഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന റെയിൽവേ കേന്ദ്രമാണ് എറണാകുളം. കേരളത്തെ രാജ്യത്തിന്‍റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളം സ്റ്റേഷൻ.

എറണാകുളം ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്‍റെ പുനർവികസനം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി 150.28 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നടക്കും. നിർമാണ സമയത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ഘട്ടംഘട്ടമായി നടത്തുന്നത്. എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ, എറണാകുളം ടൗൺ, തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി വികസനപ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുക. ഈ സ്റ്റേഷനുകള്‍ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനും പാസഞ്ചർ യാത്രകള്‍ക്കും ഏറെ മുന്നിലാണെന്ന് റെയില്‍വേ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു.

ദീർഘദൂര, ഇന്‍റർസിറ്റി, പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് ഈ സ്റ്റേഷനുകള്‍. ഇവ കൊച്ചിയുടെ വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക, ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും മേഖലയിലുടനീളം തടസമില്ലാത്ത റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്റ്റേഷൻ ഏരിയയുടെ തെക്കൻ ഭാഗത്താണ് ഒന്നാം ഘട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ്, പാഴ്‌സൽ ഓഫിസ്, ഡ്യൂട്ടി എസ്എം റൂം, സബ്‌സ്റ്റേഷൻ, ഒഎഫ്‌സി റൂമുകൾ തുടങ്ങി നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റിയതായും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിന് സമാനമായ പാസഞ്ചർ സെപറേഷൻ സൗകര്യങ്ങളാണ് ചെന്നൈ എഗ്മോർ സ്റ്റേഷനില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് എസി ടെർമിനൽ കെട്ടിടങ്ങൾ, 44 ലിഫ്റ്റുകൾ, 31 എസ്‌കലേറ്ററുകൾ, 14,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്‌തീർണ്ണമുള്ള ഒരു കൺകോഴ്‌സ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

താംബരം സ്റ്റേഷനിൽ ഒമ്പത് ലിഫ്റ്റുകളും സബർബൻ സേവനങ്ങൾക്കായി മികച്ച സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പുതിയ പെരമ്പൂർ ടെർമിനൽ 342 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ഏഴ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉണ്ടാകും. ചെന്നൈ സെൻട്രല്‍, എഗ്‌മോർ സ്റ്റേഷനുകളിലെ തിരക്ക് കുറയാൻ ഇത് കാരണമാകും. കോയമ്പത്തൂരിൽ 100 കോടി ചെലവില്‍ പോഡനൂർ ജംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനലായി ഉയർത്തും. സ്റ്റെബിലിങ്, പിറ്റ് ലൈനുകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കും. കോയമ്പത്തൂർ നോർത്ത് പുനർവികസനത്തിന് 11.5 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ്.

(വാർത്ത പിടിഐ നല്‍കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍)

Also Read: 'കൊച്ചി ബിനാലെ ഏറെ അഭിമാനം'; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ബിനാലെ കാഴ്‌ചകൾ നടന്ന് സന്ദർശിച്ച് അരുന്ധതി റോയി

TAGGED:

SOUTHERN RAILWAY
DOUBLE TRAIN CAPACITY IN ERNAKULAM
CHENNAI COIMBATORE TRAIN
ERNAKULAM RAILWAY STATION
TRAIN CAPACITY IN ERNAKULAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.