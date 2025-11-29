പകല് പോലും തണുത്ത് വിറച്ച് കേരളം; കാരണമിതാണ്, തണുപ്പ് തുടരും
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മേഘങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസമായി കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്
Published : November 29, 2025 at 9:45 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 10:53 PM IST
സന്ദീപ് കെ.സി.
കാസർകോട്: വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് സ്വഭാവികമാണ്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന വലിയ തണുപ്പിന് കാരണം തേടുകയാണ് മലയാളികൾ. രാത്രി കാലങ്ങളില് മാത്രമല്ല, മിക്ക ജില്ലകളിലും പകല് സമയത്ത് പോലും നല്ല തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
ഇപ്പോഴത്തെ തണുപ്പിന് കാരണം ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആണെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം കേന്ദ്രം പറയുന്നു.
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മേഘങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസമായി കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ആണ് കൂടുതൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ രാത്രിയും പുലർച്ചെയുമാണ് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം അടക്കം ഉള്ള ജില്ലകളിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയും തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുകയാണ്.
കോഴിക്കോട് മുതല് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഇപ്പോളും മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില് കൂടുതല് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
മിക്ക ജില്ലകളിലും സൂര്യ പ്രകാശവും തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചവരെ ഇതേ അവസ്ഥ ആയിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മേഘങ്ങൾ നീങ്ങി തുടങ്ങും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ തമിഴ്നാട് തീരത്തു കൂടെ കടന്നു വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകും. ശ്രീലങ്കയിൽ ഭീതി പടർത്തിയ ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട് തീരത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ്. സംസ്ഥാനത്തെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലും പുതുച്ചേരിയിലും മൂന്ന് ദിവസം മഴ കനക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാടിൻ്റെയും പുതുച്ചേരിയുടേയും തീരപ്രദേശങ്ങളില് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ കാറ്റാണ് വീശുന്നത്. കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും നിലനില്ക്കുന്നു. മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ് സേനാംഗങ്ങളെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, പുതുച്ചേരി തീരങ്ങൾ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. എന്നാൽ തമിഴ്നാടിന്റെ കരയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല.ബംഗാൾഉൽക്കടലിലൂടെ തന്നെ നീങ്ങും. ആന്ധ്രയുടെ തെക്കൻ തീരത്ത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമാകും.
വീണ്ടും മഴ ഡിസംബർ രണ്ടുമുതൽ
വടക്കു കിഴക്കൻ കാറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ ആകുന്നതോടെ ഡിസംബറിൽ രണ്ടുമുതൽ തുലാവർഷം തിരിച്ചെത്തും.2,3,4 തീയതികളിൽ കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നു. നിലവിൽ നാളെ മുതൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
Also Read: ശബരിമല: മൃതദേഹങ്ങൾ സ്ട്രെച്ചറിൽ കൊണ്ടുപോകരുത്, ആംബുലൻസ് ഉപയോഗിക്കണം; കര്ശന നിര്ദേശവുമായി ഹൈക്കോടതി
Also Read: കളരിവാതുക്കലിൻ്റെ സ്വന്തം ലളിത ദേവി ടീച്ചര്; 1979 മുതൽ ഒരേ വാർഡിൽ, പോസ്റ്ററുകളില്ലാത്ത പ്രചാരണം
Also Read:കൊട്രച്ചാലിലെ 'പൊലീസ് പോരാട്ടം'; സൗഹൃദം തകർക്കാതെ ജനവിധി തേടി ഒരേ സ്റ്റേഷനില് ജോലി ചെയ്ത എസ്ഐമാര്