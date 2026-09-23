അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ പ്രകാശഗോപുരം; വിടപറഞ്ഞത് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ 'സൂര്യ'
1977-ൽ രൂപം നൽകിയ 'സൂര്യ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി'യിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് സ്വന്തമായൊരു ചരിത്രം കുറിക്കുന്നത്.
Published : September 23, 2026 at 8:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കലയെ ജനകീയമാക്കുകയും അരങ്ങിന്റെ സാധ്യതകളെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കലാകാരനായിരുന്നു സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന നടരാജ കൃഷ്ണമൂർത്തി. ശാസ്ത്രജ്ഞനിൽ നിന്ന് സാംസ്കാരിക ലോകത്തിന്റെ വന് മരമായി വളർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കലയ്ക്കും സമൂഹത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു.
കൊല്ലം ടി.കെ.എം. എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, 1972-ൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ (ISRO) ശാസ്ത്രജ്ഞനായി പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൃത്യതയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കലയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയവും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചത്.
1977-ൽ രൂപം നൽകിയ 'സൂര്യ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി'യിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് സ്വന്തമായൊരു ചരിത്രം കുറിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളിൽ ഒന്നായി സൂര്യ വളർന്നു. വർഷം തോറും മാസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കലാമേളകളിലൊന്നായി മാറി. ഹിന്ദുസ്ഥാനി, കർണാടക സംഗീതം, ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങൾ, നാടകം, സിനിമ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
മലയാള നാടകവേദിയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു കൃഷ്ണമൂർത്തി. പ്രകാശ വിന്യാസത്തിലും സ്റ്റേജ് ഡയറക്ഷനിലും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ മാനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഏറെ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ 'മേൽവിലാസം' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ നാടകത്തിന്റെ സിനിമാവിഷ്കാരമായിരുന്നു അത്.
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേജ് ക്രാഫ്റ്റിനും സംവിധാനത്തിനുമുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദേശീയ അവാർഡും, കേരള സര്ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'കേരള പ്രഭ' (2023) പുരസ്കാരവും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. കേരള ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ (KSFDC) ഡയറക്ടർ, ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജൂറി അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അരങ്ങിന് വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകിയ, മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വിശാലമാക്കിയ ആ വലിയ കലാകാരന്റെ വിടവാങ്ങള് ഇനി മലയാള സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലെ പകരക്കാരനില്ലാത്ത വലിയൊരു ഓർമ്മയാണ്.
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കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ബഹുമുഖ പ്രതിഭ. 'സൂര്യ' സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ അമരക്കാരൻ. ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കലയുടെയും അപൂർവ്വവും സുന്ദരവുമായ ഒരു സമന്വയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം.
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ്, സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ വിശാലമായ ആകാശത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ചിറകുവിരിച്ചത്. ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാമിനൊപ്പം ശാസ്ത്രലോകത്ത് കൈകോർത്ത അതേ കൃത്യതയും കാഴ്ചപ്പാടും തന്നെയത്രെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കേരളത്തിന്റെ കലാ-സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിലും പുലർത്തിയത്.1977-ൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിത്തുപാകിയ 'സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ' ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നായി, മുപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നുപന്തലിച്ച് ഭാരതീയ കലകളുടെ വസന്തമായി മാറി. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സാംസ്കാരിക മേളയെന്ന നിലയിൽ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടംപിടിച്ച 'സൂര്യ', കേരളത്തിന് ലോക സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ നൽകിയ ഇടം ചെറുതല്ല.
മലയാള നാടകവേദിയിൽ സാങ്കേതികതയുടെയും ഭാവുകത്വത്തിന്റെയും പുതിയ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശബ്ദവും വെളിച്ചവും വരികളും മനോഹരമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോകളും രംഗാവതരണങ്ങളും ഇന്ത്യൻ നാടകചരിത്രത്തിലെ തന്നെ പുതിയ അധ്യായങ്ങളായിരുന്നു.
കലയെ ജനകീയമാക്കുന്നതിലും, പരമ്പരാഗത കലാകാരന്മാർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികൾ ഒരുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം കാണിച്ച പ്രതിബദ്ധത വരുംതലമുറകൾക്ക് മാതൃകയാണ്. പകരക്കാരില്ലാത്ത ആ സാംസ്കാരിക ശില്പിയുടെ വേർപാട് കേരളത്തിന്റെ കലാ-സാഹിത്യ ലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്.
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അതുല്യനായ കലാസംഘാടകനെയാണ് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ വിയോഗത്തോടെ കേരളത്തിനു നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. വിശ്വപ്രസിദ്ധ കലാപ്രവർത്തകർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേദിയൊരുക്കുകയും അവരുടെ കലാവതരണങ്ങളെ കേരളത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ കലാസാംസ്കാരിക ബോധത്തെ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. ലോകശ്രദ്ധയിൽ വന്ന കലകളെയും കലാപ്രവർത്തകരെയും അണിനിരത്തി ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത് സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിനു മാത്രം സാധ്യമായ കാര്യമാണ്.
ഐഎസ്ആർഒയിലെ മികച്ച ജോലിയുപേക്ഷിച്ചാണ് കലാപ്രവർത്തനത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത്. ശാസ്ത്രബോധവും കലാബോധവും ഒരേ വ്യക്തിയിൽ ഒരുപോലെ സമ്മേളിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്.
വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തോട് ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പിണറായിപ്പെരുമയുടെ സംഘാടനത്തിലും അതിന്റെ വിജയകരമായ നിർവ്വഹണത്തിലുമെല്ലാം നേതൃത്വപരമായ പങ്കാണ് അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നത്. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായ കാലത്ത് കലയ്ക്കും നാടകത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ വലിയ സംഭാവനകൾ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ വിയോഗം സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്.
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